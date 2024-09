Weltweit führende Messe für unabhängige Luxus- und Boutique-Hotels feiert in Deutschland Premiere

Florian Augustin von HotelPartner Revenue Management zum Mitglied der Jury ernannt: Im Rahmen der Independent Hotel Show Munich werden ausserdem Awards für drei Kategorien veliehen.

Das Fachevent findet vom 20. bis 21. November 2024 im MOC München statt. Der Anbieter von Revenue Management-Lösungen unterstützt dabei die international etablierte Messe, die den Besuchern auch Themen rund um Design, Architektur und Lifestyle bietet. Nach dem Erfolg in London, Amsterdam und Miami organisiert der Veranstalter Montgomery Group nun seine Independent Hotel Show erstmalig in Deutschland für die D A CH-Region.

Die Veranstaltung ist als einzige ihrer Art darauf spezialisiert, sich ausschliesslich den Bedürfnissen unabhängiger Hoteliers zu widmen: „Fast nirgendwo sind so viele unabhängige Luxushotels zu finden wie im deutschsprachigen Raum“, erklärt Mieke Berkers, Director European Business Development Montgomery Group, den Hintergrund für die erste Independent Hotel Show Munich. „Künftig bieten wir Boutique-Häusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der Independent Hotel Show Munich eine Plattform zum Austausch. Wir freuen uns auf die Nominierungen und sind gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird.“

Florian Augustin, Deputy CEO von HotelPartner Revenue Management, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, das Event und somit diese Initiative für die Privathotellerie im D A CH-Raum aktiv mit unterstützen zu dürfen. Ein grosser Teil der Hotels befindet sich nach wie vor in privater Hand. Dahinter steckt oft viel Herzblut sowie Engagement der Inhaber bzw. Inhaberfamilien. Hierfür soll nun auch im deutschsprachigen Raum eine attraktive Plattform geschaffen werden. Darüber hinaus sorgen die Auszeichnungen besonderer Leistungen für mehr Sichtbarkeit in Bezug auf unsere Branche.“ Die Independent Hotel Show Awards – präsentiert von HotelPartner Revenue Management – werden ebenfalls von der britischen Montgomery Group organisiert.

Den Award „Independent Hotel of the Year“ soll ein Betrieb erhalten, der einen bedeutenden Beitrag zur unabhängigen Hotellerie geleistet hat. Die Jury berücksichtigt dabei Aspekte wie ein besonderes Gästeerlebnis, nachhaltige und verantwortungsbewusste Praktiken sowie das Gästefeedback. Das „Hotel Design of the Year“ wird von der Independent Hotel Show Munich für aussergewöhnliches Design und besondere Architektur ausgezeichnet. Hierbei spielen ästhetische Qualität, Nachhaltigkeit und technologische Innovation eine entscheidende Rolle. Hoteliers, die einen bedeutsamen Beitrag zur Branche der unabhängigen Hotellerie geleistet haben und zukunftsorientiert agieren, können für den „Independent Hotel Leader of the Year“ nominiert werden. Die Jury legt bei der Auswahl der Shortlist besonderen Wert auf Persönlichkeiten mit herausragenden Führungsqualitäten, Vision und Brancheneinfluss.

Die feierliche Verleihung der Awards findet am 20. November 2024 im MOC, dem Event Center der Messe München, statt. Zu den weiteren Mitgliedern der Jury zählen Prof. Dr. Christian Buer (Managing Partner, Horwath HTL Germany), Christoph Härle (Managing Director, Härle Hotel Solutions GmbH & Board Member Munich Hotel Partners GmbH), Philipp Ingenillem (Shareholder & CSO, Online Birds), Wolf-Thomas Karl (Deputy Editor-in-Chief, Hotel Inside), Nicole Maier (Head of Hospitality, Wilde & Partner Communications), Dr. Julia Riedmeier (Founder and CEO, Code Luxe), Michael Teodorescu (Editor-in-Chief, First Class), Petra Winter (Co-owner, Beautiful Minds Media), Daniel Zelling (Managing Director & Founder, opensmjle / Hospitality Industry Club), Marco Nussbaum (CEO & Co-Founder HIAMO AG and Chairman B&B Hotels Deutschland) und Dr. Christoph Nussbaumer (Managing Director, Nussbaumer Strategy Consultants).

Die Independent Hotel Show Munich stellt eine ganzheitliche Business-Veranstaltung für die unabhängige Luxus- und Boutique-Hotellerie dar. Inspirierende und praktische Seminare befassen sich ausserdem mit den Anliegen der Branche und den spannenden Entwicklungen, die Hoteliers in diesem sich schnell verändernden Sektor vorantreiben können. Die Messe präsentiert eine sorgfältig zusammengestellte Ausstellung von rund 200 Partnern, die die innovativsten Ideen, Produkte und Dienstleistungen vorstellen.

Das Kooperationsunternehmen HotelPartner Revenue Management aus der Schweiz, mit weiteren Geschäftssitzen in Wien, Salzburg, Hamburg und London, betreut bereits über 500 Hotels in Europa.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner.com

email : marketinghp@hotelpartner.com

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nicht nur günstig sondern auch gut: Top-Krankenkassen im Herbst 2024 Eilt: Bahnbrechende Kupfer-Übernahme. Erstklassige 4,7% Kupfer – Neuer 295% Copper und Antimony Hot Stock