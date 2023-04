Das Luxus-Boutique-Hotels Kensho Ornos auf Mykonos öffnet am 29. April 2023

Düsseldorf, 20. April 2023. Willkommen Sommer! Das preisgekrönte kleine Luxushotel Kensho Ornos auf der griechischen Insel Mykonos öffnet am 29. April 2022 wieder seine Türen.

Kensho kann’s!

Klare Linien, helles Holz und die legendäre griechische Gastfreundschaft verleihen ein unbeschwertes Sommergefühl. In naturverbunden hipper und stilvoller Kulisse bietet das Kensho Ornos Boutique-Hotel seinen Gästen ab sofort wieder ein luxuriöses Kleinod, das die inneren Kräfte zu wecken versteht und die unendliche Schönheit des Seins erlebbar macht. In diesem Sommer werden erstmals Bootstouren auf der kristallklaren Ägäis mit der hoteleigenen Yacht angeboten.

Luxus und Leichtigkeit

Das Kensho-Boutique-Hotel fügt sich sanft in die Natur der Insel Mykonos ein. Das Kensho Ornos glänzt mit 35 luxuriösen Zimmern und einem einzigartigen, in einer Höhle gelegenen Spa der Extraklasse. Die Gäste lassen sich von erstklassigen gastronomischen Schätzen der preisgekrönten Kensho-Küche verwöhnen, schlendern durch die Gassen der weißen Zuckerwürfelhäuser von Mykonos, blicken ins Blaue auf den endlosen Horizont und schlürfen einen Sun-Downer in der Abendsonne in der stilvoll-kreativen Sunset & Lounge Bar.

Kensho Boutique Hotels & Villas – Relax, now!

Als 5-Sterne-Hotel der griechischen Extraklasse ist es allerbestens auf die Wiedereröffnung vorbereitet und wurde unlängst im Rahmen der Greek Hospitality Awards 2022″ in drei Kategorien mit „Gold“ ausgezeichnet. Zudem wurde das auch bei Prominenten wie Paris Hilton und Nicole Scherzinger sehr beliebte Kensho Ornos von den Lesern des prestigeträchtigen Condé Nast – Magazins zu einem der besten Hotels in Griechenland 2022 gewählt.

Buchungen einer glücklichen Auszeit zu garantierten Tiefstpreisen sind direkt über die Website des Hotels möglich. Stilvolle Erholung ist garantiert!

