Auf, auf! Kensho öffnet

Die Luxus-Boutique-Hotels Kensho & Villas auf Mykonos öffnen am 21. Mai 2021

Düsseldorf,20. Mai 2021. – Adieu Tristesse! Willkommen Sommer! Die preisgekrönten feinen, kleinen Luxushotels Kensho Psarou und Kensho Ornos auf der griechischen Insel Mykonos öffnen am 21. Mai 2021 wieder ihre Türen. Die exklusiven Insel-Boutique-Hotels verheißen eleganten Luxus, pure Entspannung und vollkommenes Sommergefühl. Der Countdown zu wahren Wohlfühlerlebnissen hat begonnen …

Kensho kann’s!

Ab dem 21. Mai ist es möglich, per Direktflug von Deutschland auf die Insel Mykonos zu fliegen und sich in der ästhetisch-puristisch designten exklusiven Beach-Club-Atmosphäre der Kensho Boutique-Hotels Kensho Psarou und Kensho Ornos verwöhnen zu lassen. Klare Linien, helles Holz und softe Farben verleihen ein unbeschwertes Sommergefühl. In naturverbunden hipper und stilvoller Kulisse bieten Kensho Boutique Hotels & Villas ihren Gästen ab sofort wieder ein luxuriöses Kleinod, das die inneren Kräfte zu wecken versteht und die unendliche Schönheit des Seins erlebbar macht.

Luxus und Leichtigkeit

Die Schultern sinken lassen und relaxen. Wo ginge das besser als in einem kleinen Boutique-Hotel? Kensho Boutique Hotels & Villas schenken edle wie erhabene Wohlfühlsommermomente: Umweht von einer lauschigen Meeresbrise, den Zeh im Pool des Beach-Spa und den Blick auf das glitzernde Meer der Ägäis gerichtet, erhält der Tag umgehend griechische Leichtigkeit. Man lässt sich von erstklassigen gastronomischen Schätzen der griechischen Küche verwöhnen, schlendert durch die Gassen der weißen Zuckerwürfelhäuser von Mykonos, blickt ins Blaue auf den endlosen Horizont und schlürft einen Sun-Downer in der Abendsonne in der stilvoll-kreativen Sunset & Lounge Bar. Und erobert sich mit jedem Moment das kosmopolitische Lebensgefühl des Freiseins zurück.

Kensho Boutique Hotels & Villas – Relax, now!

Die beiden Kensho-Boutique-Hotels fügen sich sanft in die Natur der Insel Mykonos ein. Sie liegen direkt am Meer und haben jeweils einen eigenen Strandzugang. Als 5-Sterne-Hotels der griechischen Extraklasse sind sie allerbestens auf die Wiedereröffnung vorbereitet und wurden unlängst mit dem Sicherheits- und Qualitätszertifizierungsigel ,Health First‘ ausgezeichnet. Kensho Psarou nennt 31 Zimmern & Suiten sowie eine exklusive 4-Bedroom-Villa, die Villa Psarou, sein Eigen. Kensho Ornos glänzt mit 35 luxuriösen Zimmern. Beide Hotels wurden zuletzt mit dem ,World Spa Award 2020′ und den ,World Travel Award 2020′ als Griechenlands beste Boutique Hotels ausgezeichnet. Buchungen einer glücklichen Auszeit sind direkt über die Website des Hotels möglich. Relax, now!

