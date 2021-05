EASYFITNESS öffnet Mitgliedern die Tür

Die Fitnessbranche reagiert. Trotz Bundesnotbremse und bundesweiten Auflagen haben zwei Franchisenehmer der Marke EASYFITNESS einen Meilenstein für die gesamte Branche erreicht.

Verden – EASYFITNESS hat seine proaktive Rolle in der Debatte mit der Politik um die Wichtigkeit des Fitnesstrainings (mehr dazu: https://www.openpr.de/news/1208264/Nach-Gartenarbeit-Vergleich-Die-Fitnessbranche-reagiert.html) ausgeweitet. Auf Basis des Hygienekonzeptes für den Raum Hannover hat nun ein zweiter Kreis die Öffnung von Fitnessclubs erlaubt.

Landkreis Verden erlaubt Öffnung seit dem 01. Mai

Auch hier waren es EASYFITNESS Franchisenehmer, die den entscheidenden Stein ins Rollen gebracht haben. Christopher Hansemann und Dimitri Nowikow als Inhaber von 13 EASYFITNESS Standorten haben mit ihrer Eröffnungsstrategie und dem EASYFITNESS Konzept den Leiter des Gesundheitsamtes in Verden persönlich von einer sicheren Öffnung überzeugen können. (mehr dazu: https://www.kreiszeitung.de/sport/lokalsport/kreis-verden/kreis-verden-fitnessstudio-training-mit-auflagen-wieder-erlaubt-90487190.html )

„Sie haben ihr Konzept gut umgesetzt. Wäre es nicht so gewesen, hätte es durchaus ein Bußgeld geben können. Ob dann jedes Studio im Kreis die nötigen Vorgaben umsetzen kann und auch will, um unter den Auflagen zu öffnen, wird man sehen. Ich hoffe jetzt, dass vom Land endlich einheitliche Vorgaben gemacht werden. Das würde uns unsere Arbeit schon sehr erleichtern!“ wird Amtsleiter Heemsoth in der Kreiszeitung zitiert.

Damit haben die beiden Franchisenehmer einer ganzen Branche im Landkreis Verden die Tür geöffnet. Denn nun kann jeder Fitnessclub mit einem ähnlichen Konzept seine Türen wieder öffnen. Ähnliches hat das Unternehmen EASYFITNESS deutschlandweit vor. „Basierend auf diesem Hygienekonzept, welches in der Region Hannover, in Braunschweig und nun auch in Verden ohne Beanstandung genehmigt wurde, wollen wir in allen weiteren Regionen unserer EASYFITNESS Standorte eine Wiedereröffnung vorantreiben“ sagt CEO Jens Tappe.

Druck kann sich lohnen

Das Beispiel Verden zeigt auf, dass sich ein wenig Druck auf die Gesundheitsämter auszahlen kann. Sollte auf der einen Seite natürlich keine übereilige Eröffnung ohne Konzept erzwungen werden, so kann ein gutes Konzept mit einer direkten Kommunikation zum Gesundheitsamt schnell dafür sorgen, dass der Fitnessbranche die Tür geöffnet wird. Diese Chance will und wird EASYFITNESS auch in den nächsten Wochen nutzen. „Wir nehmen die aktuelle Situation nach wie vor sehr ernst und können nur darum bitten, sich sowohl in den geöffneten Clubs, als auch im Privatem an alle geltenden Regeln zu halten, damit wir die Pandemie schnell hinter uns lassen. Auf der anderen Seite wollen wir unserer Pflicht nachkommen und unseren Mitgliedern endlich wieder das bieten, was sie wollen und brauchen. Mit unserem Konzept können wir dieser Pflicht nachkommen und gleichzeitig für ein hohes Maß an Sicherheit vor Ort sorgen. Und da bleiben wir jetzt dran!“ so Tappe und sieht es damit genauso wie die Kreiszeitung in Verden _(Kreiszeitung, Pressemeldung vom 04.05.2021)_:

„_Fakt bleibt letztlich: Wären Hansemann und Nowikow im Kreis Verden nicht so konsequent vorgeprescht und hätten damit nicht auch das Gesundheitsamt unter Druck gesetzt, würden jetzt sicherlich immer noch die Pforten der Fitnessstudios geschlossen sein. Schmunzelte Heemsoth: „Da ist sicher ein Stück Wahrheit dran!“ _

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EASYFITNESS Management GmbH

Herr Toni Walther

Anderter Straße 49

Hannover Hannover

Deutschland

fon ..: 015204459617

web ..: https://easyfitness.club/presse-pr/

email : tw@easyfitness.club

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

Denn es geht mittlerweile um mehr als nur um fit werden und Sport in einem Fitnessstudio. Es geht um die Gemeinschaft und um das persönliche Wachstum; um die Selbstverwirklichung, um das Erleben der Marke und des Raumes – eben um einen ganz eigenen Lifestyle.

„Lifestyle and Sport“ ist das Leitmotiv der Philosophie von EASYFITNESS. Das Unternehmen steht dafür, Inspiration für einen aktiven Alltag zu bieten, Freunde zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Erfolgsrezept dahinter ist denkbar einfach: Sportliche Aktivitäten sollen zu einem festen Lebensbestandteil werden und für jeden zugänglich sein, unabhängig vom Alter, der bisherigen Fitness oder dem Gesundheitszustand.

EASYFITNESS steht auch für Veränderung.

Denn Veränderung schafft Fortschritt. Das Ziel ist es, die Welt nachhaltig zu verbessern, zum Schutze der Umwelt und zum Wohle der Menschen. EASYFITNESS ist ein Platz für Entwicklung – auch für den Menschen selbst. Selbstverwirklichung ist das, was EASYFITNESS bieten kann und will. Die Chance zu geben, das Beste aus sich herauszuholen – als Mitglied, als Mitarbeiter und als Kollege. Das ist nicht nur das Ziel, EASYFITNESS sieht es als Pflicht. Das Unternehmen steht für Partnerschaftlichkeit und für das wertschätzende Miteinander, denn nur so schafft man positive Veränderung.

Die Marke EASYFITNESS wurde im Jahr 2008 gegründet – im Jahr 2020 zählen über 150 EASYFITNESS Clubs zum Franchisesystem. Durch zahlreiche Auszeichnungen, wie „Bester Kundenservice“ oder „Bestes Preis-Leistungsverhältnis“ vor allem aber durch nachhaltigen Wachstum zeigt sich die Qualität von EASYFITNESS. So wächst die Marke im Jahr mittlerweile um über 20 Clubs und gehört zu den größten Franchisesystemen Deutschlands innerhalb der Fitnessbranche und leistet immer mehr Pionierarbeit bei gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz

Pressekontakt:

EASYFITNESS Management GmbH

Herr Toni Walther

Anderter Straße 49

30629 Hannover

fon ..: 015204459617

email : tw@easyfitness.club

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Irgendwas ist immer …ein Kater auf Streifzug – Heitere Kurzgeschichten aus Hamburg Aurora Solar Technologies: Wir haben großen Chancen neue Werte zu schaffen