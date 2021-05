XPhyto startet Pilotprojekt mit 25-Minuten COVID-19 PCR-Test in Deutschland

– Das Pilotprojekt umfasst die Probenentnahme vor Ort, die PCR-Verarbeitung sowie die abschließende Prüfung von Arbeitsabläufen und Logistik

– Projekt erfolgt in Kooperation mit einer deutschen Apotheke, die derzeit ein COVID-19-Testzentrum betreibt

– Schnelle Ergebnisse und hohe Genauigkeit – 20-minütige PCR-Laufzeit plus 5-minütiger Detektionsprozess

Vancouver, Kanada, und Frankfurt am Main (7. Mai 2021) – XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit seinem COVID-19 PCR-Schnelltest („Covid-ID Lab“) ein Pilotprojekt für den Einsatz am Point-of-Care (POC) in Deutschland gestartet hat. Der Covid-ID Lab Test wurde kürzlich in Europa zugelassen und bietet die Genauigkeit eines PCR-Tests innerhalb von nur 25 Minuten. Während des Pilotprojekts werden die validierten Arbeitsabläufe für den Test einschließlich der mobilen Probenentnahme und -verarbeitung weiter optimiert. Der klinische Partner von XPhyto für das Projekt ist die Spitzweg Apotheke, eine bekannte Apotheke in Langen bei Frankfurt am Main, die ein COVID-19-Testzentrum in einem Krankenhaus sowie eine Apotheke mit onkologischem Schwerpunkt betreibt.

„Als spezialisierte onkologische Apotheke gehören viele unserer Kunden zur COVID-19-Hochrisikogruppe. Für diese Patienten, ihre Familien und nahen Bezugspersonen ist eine schnelle und zuverlässige Diagnostik entscheidend für die Sicherheit im Alltag“, kommentiert Gabor Perl, Leiter der Spitzweg-Apotheke. „PCR-Tests sind der diagnostische Goldstandard. Sie bieten eine hohe Sensitivität und Spezifität. Wir freuen uns, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen und unseren Kunden der Hochrisikogruppe nun einen PCR-Schnelltest mit sofortigem Ergebnis anbieten zu können. Wir glauben, dass dies eine Chance für eine erstklassige Gesundheitsversorgung ist.“

Die für das Projekt erforderliche Laborausstattung ist installiert und in Betrieb. Die Mitarbeiter der Apotheke, die für die Verarbeitung der Proben mit Covid-ID Lab zuständig sein werden, haben alle erforderlichen Schulungen erfolgreich abgeschlossen.

„Covid-ID Lab für Patienten in Deutschland anbieten zu können ist ein bedeutender Meilenstein. Der Test ist in weniger als zwölf Monaten vom Konzept zur kommerziellen Nutzung gelangt“, sagte Hugh Rogers, CEO und Direktor von XPhyto. „Covid-ID Lab wurde entwickelt, um eines der schnellsten und mobilsten PCR-Systeme der Welt zu sein. Die Anpassung von Covid-ID Lab an einen mobilen Einsatz ist eine große kommerzielle Chance für unser deutsches Tochterunternehmen XP Diagnostics.“

Covid-ID Lab ist ein RT-PCR-Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2, der auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Für die Durchführung des Tests benötigt Covid-ID Lab nur eine 20-minütige PCR-Laufzeit ohne vorherige RNA-Extraktion als Teil der Probenvorbereitung. Nach der RT-PCR wird das SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 5 Minuten auf einem Testchip detektiert. Bei Vorhandensein von SARS-CoV-2 kann das Ergebnis sofort visuell abgelesen werden. XPhyto befindet sich derzeit in Gesprächen mit weiteren Anbietern von Vor-Ort-Tests, Vertriebs- und Großhandelspartnern sowie potenziellen Lizenznehmern. Der Verkaufsstart in Europa wird für Q2 2021 angestrebt. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen und Updates zur Verfügung stellen.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Mr. Knox Henderson

T: 604-551-2360

E: info@xphyto.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (“ zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „entwickeln“, „planen“, „fortsetzen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“, „potentiell“, „vorschlagen“ und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“, gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

