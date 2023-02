Kensho-Webseite in neuem Design

Der Schlüssel zu einzigartigen Erlebnissen auf der Insel Mykonos

Düsseldorf, 08.02.2023

Mit einem modernen und benutzerfreundlichen Look sowie interaktivem Layout ist die neu gestaltete Seite https://www.kenshomykonos.com/de/ der Schlüssel zu einzigartigen Erlebnissen als Eckpfeiler der Kensho-Philosophie.

Die Reise in eine Welt von maßgeschneidertem Luxus, Wellbeing und Selbsterkenntnis beginnt mit einem Klick. Das 2016 eröffnete, mehrfach ausgezeichnete Kensho Ornos Boutiquehotel offeriert das Beste, was die Kykladeninsel Mykonos zu bieten hat. Gäste aus aller Welt schätzen die exzellente Gastronomie, den sehr persönlichen Service und die einzigartige Architektur, die modernes Design und die Traditionen der Insel Mykonos verbindet. Klare Linien, helles Holz und softe Farben verleihen ein unbeschwertes Sommergefühl. In naturverbunden hipper und stilvoller Kulisse bieten Kensho Boutique Hotels & Villas ihren Gästen ein luxuriöses Kleinod, das die inneren Kräfte zu wecken versteht und die unendliche Schönheit des Seins erlebbar macht.

Kurzum: Im Kensho Ornos Boutiquehotel bekommt der Ausdruck „Bohemian Luxury“ eine ganz neue Bedeutung.

Hier beginnt der Traum vom Paradies in diesem Sommer:

https://www.kenshomykonos.com/de/

