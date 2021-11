Kensho Psarou erneut ausgezeichnet

Das Luxus-Boutique-Hotel auf Mykonos gewinnt zum dritten Mal den Preis als „Griechenlands führendes Boutique-Hotel 2021“

Düsseldorf, 01. November 2021. – Die beachtliche Sammlung an Auszeichnungen für das Kensho Psarou auf Mykonos ist um einen weiteren Preis reicher. Zum dritten Mal in Folge wurde das Kensho Psarou bei den World Travel Awards zu „Griechenlands führendem Boutique-Hotel“ gekürt.

Diese wunderbare Auszeichnung ist eine hohe Ehre und spornt das gesamte Team weiter an, den Gästen einzigartige Erlebnisse während ihres Aufenthaltes zu bieten. Perfekt in die natürliche Landschaft der Insel Mykonos integriert ist das Kensho Psarou eine Interpretation moderner ägäischer Architektur. Im gesamten Hotelbereich ist authentisches Design zu bewundern, während die ebenfalls preisgekrönten Restaurants und Spas Serviceleistungen von höchster Qualität bieten.

Die World Travel Awards werden weltweit sowohl durch VerbraucherInnen als auch durch VertreterInnen der internationalen Hotelbranche ermittelt. Das erhöht den Wert dieser Auszeichnung umso mehr.

In einer der kritischsten Zeiten für den griechischen und weltweiten Tourismus geben Anerkennungen wie diese die Energie, das gesamte Team weiterhin auf die Philosophie der Kensho Boutique Hotels & Resorts zu fokussieren und ihren Gästen authentische Erlebnisse auf höchstem Standard zu bieten, die sie nie vergessen werden.

