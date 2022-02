HSMA Lounge #offsite Premiere in Berlin: HSMA Deutschland e.V. organisiert eigene Mini-Messe

Am 10. März 2022 findet die HSMA Lounge des Branchenverbands erstmalig als eigenständiges Event mit Networking-Abend im Hotel Big Mama und im Amano Rooftop Conference mit rund 30 Ausstellern statt.

Trotz Absage des Präsenzteils der führenden Tourismusmesse lTB in Berlin lädt die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) Hoteliers und Interessierte nach Berlin ein, sich über aktuelle Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Die HSMA Lounge #offsite ist die Mini-Messe – unter dem Motto „United Skills of Hospitality“ – für alle Hospitality-Begeisterten. Gemeinsam mit der Unterstützung der Partner Big Mama Hotels, Amano Group, Straiv by CODE2ORDER und HQ Revenue hat die HSMA Deutschland e.V. die HSMA Lounge #offsite ins Leben gerufen.

Der Fokus liegt vor allem auf Digitalisierung: „Die Besucherinnen und Besucher können sich bei unseren Partnern inspirieren und natürlich beraten lassen. Da nun bereits im dritten Jahr infolge keine Präsenzveranstaltung der Branchenmesse in Berlin stattfindet, wächst jedoch nicht nur seitens unserer Mitglieder die Nachfrage einer Messe vor Ort. Neben der Information wollen sich die Menschen persönlich austauschen und vor allem Netzwerken. Hier war unsere etablierte HSMA Lounge über viele Jahre ein zentraler Anlaufpunkt im März in Berlin. An diese Tradition knüpfen wir nun mit unserer HSMA Lounge #offsite an und freuen uns über ein persönliches Wiedersehen!“, so Anna Heuer, Verbandsgeschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V.

Sarah Mauer, Marketing & Event Managerin bei der HSMA Deutschland e.V., ergänzt: „Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, Messen und Events nur noch digital zu gestalten. Der wertvolle, persönliche Austausch geht dadurch größtenteils verloren. Daher haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, unsere beliebte HSMA Lounge dieses Jahr als eigenständiges Event zu organisieren“.

Am 10. März 2022 präsentieren sich rund 30 etablierte Aussteller im Amano Rooftop Conference und dem Big Mama Hotel mit der Möglichkeit für Networking und Meetings. Zwischen den Locations können die Teilnehmenden einen kostenfreien Shuttle im Rahmen des Events nutzen. Als Highlight bietet die HSMA Lounge #offsite ein Networking-Abend-Event im Hotel Big Mama.

Die HSMA Deutschland e.V. plant für 2022 außerdem im November das Hotelcamp. Zuvor findet vom 28. bis zum 30. April 2022 das HR & Employer Branding Camp 2022, vom 11. bis 12. Mai 2022 der #HSMAday, vom 8. bis 10. September 2022 das MICE Camp 2022 und am 14. September 2022 das About Hospitality #checkinforfuture-Event zur Gewinnung von Nachwuchsfachkräften statt.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

