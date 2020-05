Neuer Fachvorstand MICE & Sales für die HSMA Deutschland e.V.: Alexandra Weber übernimmt das Ehrenamt

Die Hotelfachfrau ist für die Lindner Hotels & Resorts sowie die me and all hotels tätig. Sie folgt auf Anna Heuer, die kürzlich zur Geschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V. ernannt wurde.

Alexandra Weber war bisher als Vorsitzende des Expert Circle MICE & Sales für den Verband ehrenamtlich tätig. Die ausgebildete Hotelfachfrau und zweifache Mutter arbeitet bereits seit 1995 für die Lindner Hotels AG und hat nach ihrer erfolgreich beendeten Ausbildung zahlreiche Positionen im Vertrieb besetzt. Dazu gehörte unter anderem die Funktion des Sales Director im Lindner Hotel BayArena in Leverkusen. Seit 2014 ist Alexandra Weber als Sales Director MICE / Key Accounts in der Zentrale der Lindner Hotels tätig. Dort ist sie die Expertin für alle Themen rund um den Meeting & Event Bereich der 34 Hotels. Dazu gehört auch die Digitalisierung und das MICE Revenue Management.

„Ich freue mich sehr, die HSMA nun in der Rolle als Fachvorstand weiter zu unterstützen. Es gibt viele Themen rund um den Bereich MICE und wir beobachten ständige Veränderungen sowie neue Anforderungen. Vor allem in Bezug auf die Digitalisierung, die viele Vorteile und Chancen bietet, aber auch Risiken birgt. Es ist eine spannende Aufgabe, diese Themen gemeinsam mit den HSMA-Mitgliedern zu diskutieren und zu bewerten, um möglichst vielen Hoteliers Chancen aufzuzeigen und Hilfestellung zu leisten“, so Alexandra Weber.

Zeèv Rosenberg, stellvertretender Präsident & Geschäftsführender Vorstand der Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V., fügt hinzu: „Wir freuen uns, eine so erfahrene MICE-Expertin für diesen Posten zu gewinnen. Gerade in der momentanen Situation stehen die Betriebe und Anbieter vor einer der größten Herausforderung in der Geschichte dieser Branche. Daher sind neue Innovationen oder Lösungsansätze gefragt, die wir in naher Zukunft gemeinsam mit den Mitgliedern erarbeiten werden.“

Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. konnte im vergangenen Jahr die Anzahl der Mitglieder weiter erhöhen. Gleichzeitig wurden die Expertenkreise und Fachvorstände erweitert. Sarah Dönnebrink von Motel One übernahm die Funktion des HSMA Fachvorstands HR & Employer Branding, Markus Maier vom Genohotel Baunatal die Funktion des HSMA Fachvorstands Regionen, Christian Meißner von Deutsche Hospitality die Funktion des HSMA Fachvorstands Distribution, Revenue Management, eCommerce & Marketing, Tobias Köhler von den Ruby Hotels die Funktion des HSMA Fachvorstands Technology und Alexandra Weber von der Lindner Hotels AG die Funktion des HSMA Fachvorstands MICE & Sales.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.400 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, Employer Branding und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

