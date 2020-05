Deutscher Beteiligungspreis: Unternehmer Hubertus Theissen für sein Lebenswerk geehrt

Aufnahme in die Hall of Fame der Beteiligungsbranche

Edmund Pelikan, Herausgeber des Branchenmediums BeteiligungsReport und Initiator des Deutschen Beteiligungspreises in seiner Laudatio: „Der Münsteraner Hubertus Theissen, CEO der Dr. Theissen GmbH, ist über Jahrzehnte hinweg wohl einer der erfolgreichsten mittelständischen Sachwertvertriebe gewesen und hat wie wenige diesen Markt durch seine Ehrlichkeit gegenüber seinen Anlegerkunden und Geschäftspartnern geprägt. Mit Fug und Recht kann man resümieren, dass die Dr. Theissen Group sich über die Zeit einen sehr guten Ruf erarbeitet hat, getreu dem Motto: Ehrlich währt am längsten!

Heute führt er sein erfolgreiches Familienunternehmen, dem seine Gattin Dr. Ursula Theissen im Jahr 1988 als Mitgesellschafterin beitrat. Aktuell sind bereits seine Söhne Dr. Hubertus H. Theissen und Maximilian H. Theissen im Unternehmen fest verwurzelt, das sich mit 10 Standorten in Deutschland den Tätigkeitsfeldern Real Estate und Projektentwicklung von Hotels, Mikro-Apartments und Seniorenresidenzen widmet.

Grund genug für das Branchenmedium BeteiligungsReport, ihn als herausragende Unternehmerpersönlichkeit der Sachwertebranche mit dem Ehrenpreis 2020 für sein Lebenswerk zu ehren und Hubertus Theissen in die Hall of Fame der Sachwertbranche aufzunehmen, was auch dessen noch heute aktive Moderatorenstellung zwischen Anlageinteressenten und Emittenten würdigt.

Unternehmerpersönlichkeiten wie Hubertus Theissen sind in der heutigen Zeit rar geworden. Mit Engagement, Überzeugungskraft und Weitsicht ist er seit fast 45 Jahren erfolgreicher Unternehmer und hat dabei immer auch positive Impulse für die gesamte Sachwertbranche gegeben. Ehre wem Ehre gebührt.“ Anlässlich der Preisverleihung wurde folgendes Video-Interview vom RedaktionMedien Verlag Astrid Klee aufgezeichnet, indem der Preisträger näher vorgestellt wird.

Video auf dem Brancheninformationsportal wmd-brokerchannel.de:

https://www.wmd-brokerchannel.de/2020/05/18/deutscher-beteiligungspreis-unternehmer-hubertus-theissen-fuer-sein-lebenswerk-geehrt/

Weitere Informationen unter Dr. Theissen GmbH: www.dr-theissen-gmbh.de/ und BeteiligungsReport Hall of Fame: www.beteiligungsreport.de/hall-of-fame/

