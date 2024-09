Die Housekeeping Akademie startet für die Hotellerie neues Online-Programm „Housekeeping Excellence“

Gründerin Mareike Reis setzt auf praxisnahe Weiterbildung im Housekeeping: Mit dem neuen Kurs ermöglicht die Housekeeping-Expertin den Teilnehmenden eine flexible Vermittlung von aktuellem Fachwissen.

Das Schulungsprogramm startet im Oktober 2024 und richtet sich an Fachkräfte aus der Hotellerie, die vorhandenes Wissen auffrischen wollen sowie an Quereinsteiger aus anderen Branchen. „Housekeeping Excellence“ ist eine umfassende, praxisnahe Fortbildung, die speziell auf die derzeitigen Herausforderungen und Reinigungstrends zugeschnitten ist.

„Mit ‚Housekeeping Excellence‘ bieten wir eine einzigartige Aus- und Weiterbildung, die sowohl auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden als auch auf die hohen Ansprüche der Gäste bzw. Hotellerie eingeht. Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden Wissen zu vermitteln, um in ihrem Berufsalltag gute Leistungen zu erbringen und natürlich auch ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu verbessern“, erklärt Mareike Reis.

Fanie Mrosek, Innovations- & Marketing Manager bei Die Housekeeping Akademie, ergänzt: „Wir geben den Teilnehmenden außerdem Werkzeuge an die Hand, mit denen sie nicht nur ihren eigenen Arbeitsalltag optimieren, sondern auch langfristig zur Professionalisierung des Housekeepings in der gesamten Branche beitragen werden. Das ist gerade in Anbetracht des akuten Fachkräftemangels wichtig, damit wir uns gemeinsam zukunftsfähiger aufstellen können. Daher ist diese Online-Schulung auch für Quereinsteiger geeignet.“

Das neue Online-Programm „Housekeeping Excellence“ bietet sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Housekeeping-Manager wertvolle Inhalte. Aufgrund der flexiblen Struktur des Programms sind die Teilnehmenden in der Lage, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Dank der Online-Calls von zuhause oder aus dem Betrieb fallen weder Anreise- noch Übernachtungskosten an. Dabei ist auch ein Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen möglich. Darüber hinaus bietet Die Housekeeping Akademie eine breite Palette an Themen an. Hierzu zählen Qualitätsmanagement, effiziente Arbeitsorganisation, Mitarbeiterführung und nachhaltige Praktiken im Housekeeping. Durch interaktive Module, Fallstudien sowie mit Hilfe von praxisorientierten Übungen erhalten die Teilnehmenden eine fundierte Ausbildung, die sie direkt in ihrem Arbeitsalltag anwenden können.

Das Online-Programm „Housekeeping Excellence“ umfasst folgende Module: Aufbau und Optimierung der Lagerlogistik, Reinigungsverfahren und -methoden, Organisation & Reinigung auf der Etage und in den öffentlichen Bereichen, Wäschemanagement, Teamentwicklung, Abteilungsorganisation & Aufgabenmanagement. Die Module sind darüber hinaus einzeln buchbar und finden an sechs Terminen vom 1. Oktober bis zum 19. November 2024 jeweils von 15-17 Uhr online via Microsoft Teams statt. Im Jahr 2025 sind bereits drei Termine geplant, die jeweils im Januar, März sowie im September starten.

Mit langjähriger Housekeeping-Erfahrung, zahlreichen Schulungen und Weiterbildungen bietet die Housekeeping Akademie qualifizierte Unterstützung für das gesamte Gastgewerbe. Dabei konnte das Team von Mareike Reis bereits mehreren Hotelbetrieben dabei helfen, auch auf chemiereduzierte Reinigung umzusteigen. Die Akademie erweitert regelmäßig ihre umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und berät industrieunabhängig.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

