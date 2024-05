Die Housekeeping Akademie erweitert ihr Angebot für Housekeeping-Abteilungen in der Hotellerie

Den Fachkräftemangel wirksam bekämpfen: Gründerin Mareike Reis setzt auf den Ausbau des Fortbildungsprogramms für das Housekeeping in Hotels, um mehr Menschen den Zugang zur Branche zu ermöglichen.

Mit dem Ziel, die Qualität und Effizienz der Reinigungsdienstleistungen in der Hotellerie zu verbessern, startete Mareike Reis und ihr Team einst die spezialisierte Akademie. Später folgten – neben der umfangreichen Unterstützung der Hoteliers vor Ort – Inhalte zu Führungsthemen sowie verschiedene Grundausbildungen. Aufgrund der Nachfrage und der Herausforderung in Bezug auf die fehlenden Fachkräfte baut Die Housekeeping Akademie ihr Programm kontinuierlich aus. Nun präsentiert das Unternehmen das ganze Jahr über an verschiedenen Orten in der D A CH-Region Seminare, Webinare, Schulungen sowie Grundlagenlehrgänge für Einsteiger und Lehrgänge zur Weiterbildung von Führungskräften im Housekeeping-Bereich.

„Unsere vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten sollen dazu beitragen, dass die Reinigungsprozesse in den Hotels noch effektiver oder professioneller werden. Wir sind darüber hinaus überzeugt, dass gut geschulte Mitarbeiter und Führungskräfte einen entscheidenden Beitrag zur Zufriedenheit der Gäste leisten. Gerade wenn sie motiviert werden“, so Mareike Reis, Housekeeping-Expertin und Gründerin von Die Housekeeping Akademie.

Stefanie Mrosek, Innovations- und Marketing Managerin von Die Housekeeping Akademie, fügt hinzu: „Das Housekeeping unterliegt einem stetigen Wandel, was gleichzeitig bedeutet, das Fachwissen fortwährend aufzufrischen. Daher bilden auch wir uns selbst ständig weiter. Wir testen und beobachten ausserdem aufmerksam die Neuigkeiten auf dem Reinigungsmarkt. Hier wäre vor allem das Zukunftsthema Nachhaltigkeit zu nennen. Somit können wir weiterhin industrieunabhängig beraten und auf dem neuesten Stand ausbilden.“

Zu dem aktuellen Programm der Housekeeping Akademie zählen derzeit unter anderem: „Seminar „Grundkenntnisse für Etagen-Mitarbeiter“, exklusiver 3-tägiger Lehrgang „Fachbildung zum Housekeeping Manager“ inklusive Prüfung, Webinar „Basiswissen der Hotelreinigung“, Seminar „Fit für Deine Rolle als Führungskraft“, „Basiswissen der Hotelreinigung“ und das Webinar „Nachhaltigkeit im Housekeeping – Deine ersten Schritte“.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



