Housekeeping Akademie erweitert Serviceangebot in Europa

Gründerin Mareike Reis war bisher für Hotels in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol tätig. Nun baut die Housekeeping-Expertin das Netzwerk in den anderen angrenzenden Ländern aus.

Neben der Expansion strebt die Housekeeping Akademie europaweit eine Vernetzung der Housekeeping-Abteilungen an und versteht sich auch als Austauschplattform. Ziel ist jedoch, europaweit Housekeeping-Mitarbeiter aus- und weiterzubilden sowie die Hotellerie aktiv im Berufsalltag professionell zu unterstützen, um die hohen Hygieneansprüche der Gäste weiterhin erfüllen zu können.

„Unser Team verfügt über ein breites Spektrum an Fähigkeiten innerhalb der unterschiedlichen Fachbereiche des Housekeepings in der Hotellerie und spricht eine Vielzahl von Sprachen. Somit können wir uns jederzeit auf ein vielseitiges Kundenportfolio einstellen. Wir sind daher sehr glücklich darüber, dass wir unseren Service beinahe für ganz Europa anbieten können. Gerade weiten wir unsere Dienstleistung auf Italien und Ungarn aus. Wir freuen uns somit auf die Zusammenarbeit mit weiteren Hoteliers aus unterschiedlichen Ländern“, so Mareike Reis, Gründerin der Housekeeping Akademie. „Es gibt Bedarf über weitere Landesgrenzen hinweg“, ergänzt Anja Wilhelm und fügt hinzu: „Wir sind gerne dort im Einsatz, wo wir gebraucht werden. Landesgrenzen können uns nicht aufhalten. Wichtig ist uns, dass es menschlich passt und wir sprachlich miteinander gut kommunizieren können“.

Die Housekeeping Akademie vergrößerte ihr Team in den letzten Monaten um mehrere Expertinnen aus dem Gastgewerbe, die über jahrelange Expertise in der internationalen Hotellerie verfügen. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich des Housekeepings an. Dazu gehören Beratung, Schulungen, Trainings und Interimseinsätze. Die Mitarbeiterinnen sind Experten unter anderem in den Bereichen Qualitätsmanagement, hygienische Reinigungsprozesse, Energieeinsparung, Kostensenkung, Nachhaltigkeit – vor allem in der Mitarbeiterführung und Mitarbeiterentwicklung.

Die Housekeeping-Akademie erweitert ihr Angebot für Mitarbeiter im Housekeeping in der Hotellerie regelmäßig und ist für unterschiedliche Hotels sowie exklusive Privathaushalte in Europa tätig. Neben zahlreichen Teambuilding-Maßnahmen stehen bei den Coaching- und Trainingsprogrammen auch die Themen Gesundheit, Netzwerk, Zusammenarbeit, Meta-Reflektion, Entfaltung, Selbstverwirklichung und die Stärkung des Teamzusammenhalts im Fokus.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

