Die Housekeeping Akademie stellt sich für 2023 neu auf

Gründerin und Housekeeping-Expertin Mareike Reis setzt auf Spezialisierung: Im Team werden Aufgabenbereiche neu zugeordnet, um die Hotellerie noch zielgerichteter unterstützen zu können.

Das Team der Housekeeping Akademie ist in den vergangenen zwei Jahren um mehrere Mitarbeiterinnen gewachsen, die in unterschiedlichen Fachbereichen jeweils über langjährige Erfahrungen in der Branche verfügen. Für Mareike Reis, ehemalige Hausdame, Betriebswirtin und ausgebildete Expertin für Reinigungs- & Hygienemanagement, war die sukzessive Erweiterung ihres Teams ein wichtiger Schritt im Rahmen ihrer Zielsetzung für das Unternehmen. Diese beinhaltet vor allem die Vision, das Housekeeping in der Hotellerie zukunftsfähiger zu gestalten: „Wir arbeiten darüber hinaus an verschiedenen Produkten, die den Hotelmitarbeitern den Trainingsalltag erleichtern werden. Nützliche Inhalte, entwickelt aus der Housekeeping-Praxis für die Housekeeping-Operative, die vor allem das Teambuilding und das Training unterstützen sowie Kommunikation fördern und Sprachen trainieren“, so Mareike Reis.

Anja Wilhelm, Projektentwicklerin und Trainings-Managerin bei Die Housekeeping Akademie, fügt hinzu: „Durch den gezielten Einsatz unserer persönlichen Stärken ist uns eine weitere Spezialisierung in der Akademie gelungen. Das ermöglich uns unter anderem auch eine Erweiterung unseres Angebotes in der Beratung und Betreuung der Hotels.“

Die studierte Betriebswirtin und ehemalige Hausdame vertritt Mareike Reis in Abwesenheit. Anja Wilhelm übernimmt außerdem das Konzipieren und Entwickeln der Produkte, führt Housekeeping-Analysen, Trainings sowie Seminare durch.

Die anderen Team-Mitglieder sind unter anderem für die Themenbereiche Interimsmanagement, Fachtrainings oder den Aufbau der Abteilungsorganisation der Hotels zuständig: Diyana Becker und Marisol Osses als Interims- und Trainingsmanagerin sowie Judith Zimmermann als Interims- und Trainingsmanagerin & Social Media Koordinatorin.

Darüber hinaus baut Die Housekeeping Akademie-Inhaberin Mareike Reis die Trainings- und Workshop-Programme für Mitarbeitende im Housekeeping weiter aus. Neben individuell gestalteten On-the-Job-Schulungen in den Hotelbetrieben, sind 2023 vollständige Weiterbildungsprogrammen und Lehrgänge für Housekeeper und Führungskräfte im Housekeeping sowie unterschiedliche Workshops inklusive Teambuilding-Angebote in der Housekeeping-Akademie verfügbar.

Mareike Reis und ihre Mitarbeiterinnen setzen mit ihren Dienstleistungen verstärkt auf zwischenmenschliche Aspekte wie Kommunikation, Teamrollen, Teamfindung & -Stärkung, gesund bleiben im Housekeeping. Hinzu kommen ergänzend die Themen Hygiene, Sicherheit, Wohlbefinden, Nachhaltigkeit sowie eine professionelle Ausführung der Reinigungsmaßnahmen. Gemeinsam sind sie weiterhin regelmäßig in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol im Auftrag unterschiedlicher Hotels oder exklusiver Privathaushalte unterwegs.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



