Initiative für die Hotellerie: Housekeeping Akademie startet Express-Schulung für ungelernte Reinigungskräfte

Gründerin Mareike Reis setzt auf ein praxisorientiertes Schulungsprogramm, welches sich an ungelernte Reinigungskräfte und an bereits erfahrenes Reinigungspersonal mit Auffrischungsbedarf richtet.

Im Rahmen einer intensiven Expressschulung für Mitarbeitende aus dem Gastgewerbe sowie angrenzender Branchen will Mareike Reis mit ihrem Team Unternehmen helfen, in kurzer Zeit wichtiges Basiswissen zu vermitteln. Die Housekeeping Akademie sieht in dem neuen Angebot eine unkomplizierte Lösung für den akuten Fachkräftemangel, da die Hoteliers hauptsächlich auf ungelernte Reinigungskräfte zurückgreifen müssen.

Das neue Programm ist auch für erfahrenere Team-Mitglieder geeignet, die ihre Kenntnisse so aufleben lassen oder erweitern wollen. Die innovative Schulung bietet somit eine einzigartige Gelegenheit, in nur drei Tagen ein fundiertes Verständnis für das Housekeeping zu erlangen und praktische Fertigkeiten zu vertiefen.

Mareike Reis legt dabei Wert auf die exklusive Betreuung in kleinen Gruppen, um eine effektive und nachhaltige Wissensvermittlung zu gewährleisten: „Die maximale Teilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Bei zwölf Personen werden zwei Expertinnen gleichzeitig zwei parallele Gruppen betreuen. Das ist äußerst wichtig, wenn wir innerhalb von drei Tagen erfolgreich reichlich Fachwissen vermitteln und vertiefen wollen. Im Rahmen von verschiedenen Probeeinsätzen in unterschiedlichen Beherbergungsbetrieben erreichte uns bisher durchgehend positives Feedback.“

Die Express-Schulung besteht aus drei unterschiedlichen Themenbereichen, welche jeweils an einem Tag vermittelt werden:

Tag 1 – Theoretischer Teil: Grundlagen und Hygienebewusstsein

Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden ein umfassendes Basiswissen über Reinigungstechniken und ein tiefes hygienisches Verständnis. Die Schulung behandelt unter anderem Grundlagen der Reinigung, Wirkungsweise und Inhaltsstoffe verschiedener Reinigungsmittel, der sichere Umgang mit Reinigungsmitteln und die Dosierung von Reinigungsmitteln.

Hinzu kommen ein Vergleich verschiedener Reinigungsmethoden und ihre Vor- und Nachteile sowie das professionelle Verhalten auf der Etage. Dazu gehört unter anderem der Umgang mit den Gästen selbst.

Tag 2 – Praktischer Teil: Anwendung und Festigung des Gelernten

Der zweite Tag widmet sich der praktischen Umsetzung des Erlernten. Die Expertinnen der Housekeeping Akademie werden ausführlich den hygienischen und effizienten Reinigungsablauf in einem Hotelzimmer demonstrieren. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, das erworbene Wissen direkt anzuwenden, um ihre Fertigkeiten zu festigen. Individuelles Feedback und Hilfestellung durch die Expertinnen garantieren eine optimale Lernerfahrung.

Tag 3 – Vertiefung und Wahrnehmungs-Training

Der letzte Schulungstag konzentriert sich erneut auf praktische Anwendung, Festigung und Vertiefung der erworbenen Kenntnisse. Ein spezielles „Attention to Detail“ Wahrnehmungs-Training wird in einem Hotelzimmer durchgeführt, um den Teilnehmern ein geschärftes Auge für Details zu vermitteln. Die Schulung endet mit einer motivierenden Abschlussrunde, die das Gelernte nochmals zusammenfasst.

Die dreitägige Express-Schulung wird vor Ort in den Betrieben durchgeführt, um die bestmögliche Teilnahme und Flexibilität zu gewährleisten. Die Housekeeping Akademie bietet der Branche somit eine einzigartige Gelegenheit, ihren Reinigungskräften im Rahmen dieser intensiven Schulung eine erstklassige Weiterbildung zu ermöglichen, die auch ihre berufliche Entwicklung fördern wird. Vorteil für die Betriebe ist der Faktor Zeit, der vergleichsweise geringe finanzielle Aufwand sowie die langjährige Erfahrung der Housekeeping-Expertinnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Housekeeping Akademie

Frau Mareike Reis

Mühleweg 2

79787 Lauchringen

Deutschland

fon ..: +49 7741 640 81 75

web ..: http://www.housekeepingakademie.com

email : office@housekeepingakademie.com

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf eine langjährige Erfahrung im Housekeeping in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an unterschiedlichen Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen. Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring. Darüber hinaus ist Mareike Reis mit ihrem Team von mehreren Expertinnen regelmäßig vor Ort in den Hotels europaweit unterwegs, um Trainings on the Job, Interimseinsätze oder Beratungen durchzuführen.

www.housekeepingakademie.com



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Taiwan Excellence präsentiert bahnbrechende Innovationen auf der Marathon Expo 2023