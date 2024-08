Hotel Royal Luzern und Castlewood Hotels & Resorts verlängern Pachtvertrag um 10 Jahre

Langfristige Kooperation geplant: Die Entscheidung wurde aufgrund der erfolgreichen Führung des Hotels getroffen und soll die positive Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie Hofer weiter stärken.

Im Januar 2023 setzte Castlewood Hotels & Resorts mit der Übernahme des Hotels Royal den ersten Schritt im Rahmen seiner Expansion in die Schweiz. Das traditionsreiche Haus am Vierwaldstättersee hat sich seither unter der Führung des Betreibers von exklusiven Schloss- und Landhotels als eine der bevorzugten Adressen in der Stadt Luzern etabliert. Die gute Zusammenarbeit mit der Familie Hofer und das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wurde, führten zur Entscheidung, die Partnerschaft nun langfristig zu festigen.

„Wir freuen uns über die Fortschritte, die das Hotel Royal in den letzten 1,5 Jahren unter unserer Leitung machen konnte“, so Felipe Smura, Hoteldirektor des Hotel Royal. Walter C. Neumann, CEO von Castlewood Hotels & Resorts, ergänzt: „Die Verlängerung des Pachtvertrags ist auch ein Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und bestätigt unsere Vision, das Hotel Royal weiter als aussergewöhnliches Hotel in der Region zu etablieren.“

Die Eigentümerfamilie Hofer äusserte sich ebenfalls positiv über die Vertragsverlängerung: „Wir schätzen die professionelle und leidenschaftliche Führung von Castlewood sehr und sind überzeugt, dass unser schönes Haus auch in den kommenden Jahren weiterhin erfolgreich sein wird.“

Mit der langfristigen Sicherung des Hotel Royal in Luzern unterstreicht Castlewood Hotels & Resorts seine Expansionspläne und das Engagement, in der D A CH-Region besondere und charmante Unterkünfte zu betreiben.

Die Mitgliedschaft in der Swiss Hospitality Collection bietet dem Luzerner Hotel Royal mit seinen rund 40 Zimmern und einer Terrasse mit Seeblick darüber hinaus eine starke Partnerschaft innerhalb der Schweiz sowie mehr Sichtbarkeit. Die Mitglieder der Vereinigung von privat geführten Hotels profitieren insbesondere von Kosteneinsparungen durch einen gemeinschaftlichen Einkauf, eine effiziente Vermarktung sowie eine Plattform für den gegenseitigen Austausch untereinander.

Castlewood Hotels & Resorts gehört zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe. Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle sowie agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.

Der Grundstein zu Castlewood Hotels & Resorts wurde 2017 gelegt. Castlewood Hotels & Resorts ist eine Marke im Segment von Schloss- und Landhotels. Sie zeichnen sich durch ihr Engagement für herausragende Gastfreundschaft, exquisites Design und Beibehaltung von Traditionen aus.

Derzeit gehören folgende Hotels zum Portfolio der Gruppe: Landgasthof Karner im Chiemgau, Schlosshotel Althörnitz in der Oberlausitz, Landgasthof Post im Achental, Kurhaushotel Bad Salzhausen in der Wetterau, Hotel Kammweg im Thüringer Wald, Hotel Ahornhof im Bayerischen Wald, Hotel Schwarzwald in Freudenstadt, Parkhotel in Bad Bertrich, Hotel Royal in Luzern am Vierwaldstättersee sowie das Hotel Krone in Oettingen.



