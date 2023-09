Neues Mitglied der Swiss Hospitality Collection: Castlewood Hotels & Resorts eröffnet Hotel Royal in Luzern

Der etablierte Betreiber von Schloss- und Landhotels in Deutschland expandiert nun mit seinem ersten Hotel in die Schweiz.

Für die Castlewood Hotels & Resorts ist das Hotel Royal eine eindrucksvolle Ergänzung der Sammlung von exklusiven Landhäusern und historischen Gebäuden. Mit seiner unvergleichlichen Lage am Vierwaldstättersee sowie seinem freien Blick auf die Alpenlandschaft wird das Luzerner Traditionshaus weiterhin die unverkennbare Eleganz bieten, die von Castlewood Hotels & Resorts bereits bekannt ist.

„Die Schweiz ist für uns ein wichtiger Pfeiler in der Expansionsstrategie, daher sind wir hocherfreut, die Übernahme des Hotel Royal in Luzern bekannt zu geben“, so Kateryna Smura, CEO von Castlewood Hotels & Resorts. „Wir sind stolz darauf, ein solch ikonisches Hotel in unserem Portfolio willkommen zu heissen.“

Die Mitgliedschaft in der Swiss Hospitality Collection bietet dem Luzerner Hotel Royal mit seinen rund 30 Zimmer und einer Terrasse mit Seeblick darüber hinaus eine starke Partnerschaft innerhalb der Schweiz sowie mehr Sichtbarkeit. Die Mitglieder der Vereinigung von privat geführten Hotels profitieren insbesondere von Kosteneinsparungen durch einen gemeinschaftlichen Einkauf, eine effiziente Vermarktung sowie eine Plattform für den gegenseitigen Austausch untereinander.

Kateryna Smura ergänzt: „Die Eröffnung unseres ersten Hotels in der Schweiz ist ein aufregender Schritt für Castlewood Hotels & Resorts. Das Land steht auch für Gastfreundschaft, zeitlose Eleganz und Tradition. Werte, die perfekt zu unserer Marke passen. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis nun auch in dieser bezaubernden Umgebung zu bieten.“

Castlewood Hotels & Resorts stärkt mit der Übernahme des Luzerner Hotel Royal seine Position als führende Marke im Bereich von Schloss- und Landhotels im deutschsprachigen Raum.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Castlewood Hotels und Resorts AG

Frau Janin Blaser

Ledergasse 30

6375 Beckenried

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.castlewood-hotels.com

email : j.blaser@castlewood-hotels.com

Der Grundstein zu Castlewood Hotels & Resorts wurde 2017 gelegt. Castlewood Hotels & Resorts ist eine Marke im Segment von Schloss- und Landhotels. Sie zeichnen sich durch ihr Engagement für herausragende Gastfreundschaft, exquisites Design und Beibehaltung von Traditionen aus.

Derzeit gehören folgende Hotels zum Portfolio der Gruppe: Landgasthof Karner im Chiemgau, Schlosshotel Althörnitz in der Oberlausitz, Landgasthof Post im Achental, Kurhaushotel Bad Salzhausen in der Wetterau, Hotel Kammweg im Thüringer Wald, Hotel Ahornhof im Bayerischen Wald, Hotel Schwarzwald in Freudenstadt, Parkhotel in Bad Bertrich sowie das Hotel Royal in Luzern am Vierwaldstättersee.



Pressekontakt:

Wolf.Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum Beratung zum Abschluss einer Privaten Krankenversicherung wichtig ist 1st Class Session mit Lisa-Marie Ramm & Marvin Merkhofer