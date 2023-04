Swiss Hospitality Collection gewinnt Sebastian Küchler als Verantwortlichen für Revenue Management

Die Hotelkooperation erweitert somit ihr Experten-Team, um die Hotelmitglieder noch umfangreicher unterstützen zu können.

Sebastian Küchler kennt den Hotelmarkt in der Schweiz sehr gut: Der Hochschuldozent für Revenue Management und Digitales Marketing an der EHL Hotelfachschule in Passugg, Dozent an der SHS Academy und Berater bei der Swiss Hospitality Solutions AG für Revenue Management und Distribution, verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Schweizer Hotellerie. Er hat dabei eine Vielzahl von Hotelbetrieben in den Bereichen Revenue Management, Hoteltechnologie, Distribution und (Online-) Marketing begleitet.

„Wir sind als Swiss Hospitality Collection begeistert, Sebastian Küchler als neues Team-Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen. Die Zusammenarbeit ermöglicht auch eine kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung der Dienstleistungen, die wir als Swiss Hospitality Collection unseren Hoteliers anbieten“, so Laura Vanessa Hofmann, Director of Affiliations bei Swiss Hospitality Collection (SHC). Sebastian Küchler fügt hinzu: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei SHC und auf die Zusammenarbeit mit den Hoteliers. Als Team offerieren wir unter anderem Hilfestellungen, Revenue-Management-Strategien zu optimieren, damit die Hotels nachhaltig ihre Umsätze steigern können sowie eine Beratung zu innovativen Technologien.“

Sebastian Küchler startete seine Karriere im Tourismussektor mit einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor of Science in Tourism Management. Die Vertiefungsrichtung „E-Commerce“ und seine Bachelor-Thesis „Revenue Management for cable car companies“, die sich mit einem damals revolutionären Thema befasste, bildeten den Grundstein für seine spätere Beratungstätigkeit in der Hospitality-Industrie.

Die Swiss Hospitality Collection ist eine Kooperation von privat geführten Hotels, die mit innovativen Betriebskonzepten erfolgreich positioniert sind. Die Idee ist ein „neuer Ansatz für Hotelkooperationen“, mit einem modularen Leistungsangebot von Distribution bis Sales Outsourcing, das je nach Bedürfnis des Hotels individuell zusammengestellt werden kann.

Die Gruppe umfasst aktuell rund 50 Hotelbetriebe in der Schweiz.



