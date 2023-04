Online-Marketing in der Finanzberatung – Spaß an Finanzstrategien wecken

Mit diesen effektiven und kreativen Online-Marketingstrategien gelingt es Finanzberatern und Finanzberaterinnen Ihre Inhalte und Dienstleistungen interessant und attraktiv online zu vermarkten.

Finanzen und Geld sind für viele ein sensibles Thema. Finanzberater:innen fällt es dementsprechend häufig schwer Ihren Service interessant und kreativ zu vermarkten. Online-Marketing-Strategien sind jedoch vielseitig und bieten verschiedene Formate, welche sich für die Finanzberatung nutzen lassen.

Mit diesen Online-Marketingstrategien wird das Interesse potenzieller Kund:innen für das Thema Finanzplanung effektiv geweckt und Finanzgespräche werden zum unterhaltsamen Zeitvertreib.

Erste Schritte für einen erfolgreichen Online-Auftritt

Grundstein einer jeden Online-Marketing-Strategie ist eine Website, die einen Überblick über Leistungen, vorhandene Expertise und Kontaktdaten bietet. Neben der Website, ist es ebenso wichtig in den sozialen Medien aktiv zu sein. Insbesondere Facebook und Instagram bieten eine gute Möglichkeit bei potenzielle Kund:innen Aufmerksamkeit zu wecken. Hier kannst Du Inhalte in unterschiedlichen Formaten veröffentlichen. Bilder, Videos und Textbeiträge lassen sich nutzen, um die Sichtbarkeit der Finanzberatung zu erhöhen und Themen verständlicher für Kund:innen aufzubereiten.

Durch die Verbindung mehrerer Kanäle werden Nutzer:innen schneller von einer Kontaktaufnahme überzeugt und die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Suchmaschinen steigt.

Einfache Websitegestaltung & Blog-Marketing

Die Website ist womöglich, der erste Berührungspunkt mit Ihrer Finanzberatung. Dementsprechend steht an erster Stelle, dass der Websiteaufbau klar, verständlich und intuitiv gestaltet ist. Die Kundenerfahrung muss bestmöglich ausfallen. Eine intuitive Navigation durch die Leistungen und wichtigsten Informationen muss gewährleistet sein. Websiterbesucher:innen erwarten, dass ihnen ein Mehrwert geboten wird, welches sie von der Kompetenz des/r Berater:in überzeugt.

Effektives Blog-Marketing benötigt das regelmäßige Hochladen von Inhalten. Dies sollte nicht nur in Text, sondern auch mit Bild, Grafiken und Videos umgesetzt werden. Besonders effektiv für die Sichtbarkeit in Suchmaschinenergebnissen, ist das Einsetzen von Videobeiträgen. Plattformen, wie YouTube oder Vimeo, unterstützen die Einbettung von Videos auf der Website. Diese Maßnahme ist sehr effektiv, da Websitebesucher:innen bei audiovisuellen Inhalten besonders lange auf der Website bleiben.

Effektiv für die Neukundengewinnung ist auch die Erwähnung auf Bewertungsplattformen (wie z.B. der Whofinance Finanzatlas) und in Onlineregistern, die sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert haben.

Präsenz zeigen und das eigene Potenzial nicht an die Konkurrenz verschenken.

Begeistere Deine Abonnent:innen für das Thema Finanzberatung

* Weshalb sind Sie in die Finanzberatung eingestiegen?

* Was macht Ihnen besonders Freude an Ihrem Job?

* Was finden Sie besonders spannend im Umgang mit den Kund:innen?

Diese Fragen können als Ausgangspunkt dienen, um überzeugenden und ansprechenden Content zu erstellen. Authentizität hilft dabei Zuschauer:innen in kurzen Videos für Finanztipps und -strategien zu begeistern.

Social-Media Inhalte müssen Ihr Interesse an den Fragen und Bedürfnissen der Menschen deutlich machen. Stehen Sie Ratsuchenden mit wissenswerten Beiträgen zur Seite.

Das Reagieren auf Kommentare und einbauen von Fragen in Instagram-Stories Fragen steigert die Interaktionsbereitschaft der Interessent:innen und lässt das Profil spannender erscheinen.

Mehr zu spezifische Regularien für Inhalte mit Bezug zu Finanzen findest Du hier.

E-Mail Marketing: Halte Deine Kund:innen auf dem Laufenden

Neben der Neukundenakquise gilt es aber auch die Bestandskund:innen regelmäßig zu kontaktieren und auf Neuigkeiten aufmerksam zu machen. Am besten gelingt dies mit E-Mail Marketing. Kund:innen sollten die Möglichkeit haben sich für einen Newsletter anzumelden, der vielleicht monatlich oder alle 8 bis 12 Wochen versendet wird.

Personalisierung der E-Mail Newsletter und eine persönliche Kundenansprache sind unerlässlich. Dies stärkt die Kundenbindung und schafft Vertrauen. Insbesondere bei sensiblen Themen, wie Finanzen und Vermögen, ist dieses Attribut besonders wichtig. Kund:innen möchten sich wertgeschätzt fühlen und auf sich auf ihr/e Finanzberater:in verlassen können.

