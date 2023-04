Führungswechsel bei myfactory: Nadeem Ahmad neuer Managing Director

Nadeem Ahmad ist seit dem 1. April 2023 Managing Director von myfactory und tritt die Nachfolge von Emmanuel Moritz an.

München / St. Gallen, April 2023 – Nadeem Ahmad ist seit dem 1. April 2023 Managing Director von myfactory und tritt die Nachfolge von Emmanuel Moritz an, der die Rolle seit der Akquisition von myfactory durch Forterro in 2022 zusätzlich erfüllte.

Ahmad verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing für Technologieunternehmen und glänzt mit seiner besonderen Expertise im SaaS-Markt (Software-as-a-Service). So war er vor seiner Tätigkeit bei myfactory als Chief Commercial Officer (CCO) des SaaS-Anbieters weclapp maßgeblich an dessen Erfolg und Wachstum beteiligt.

Die Personalentscheidung verdeutlicht den Fokus von Forterro auf ein ausgewogenes Zusammenspiel von Kontinuität, Wachstum und Innovation bei seinen Tochterunternehmen. So bleibt die Ausrichtung von myfactory auf den Mittelstand ebenso wie die Digitalisierung und Adressierung von KMUs speziell aus den Bereichen Produktion, Handel und Dienstleistung auch mit Ahmad unverändert bestehen. Gleichzeitig stehen aber auch Maßnahmen für ein forciertes Wachstum von myfactory ganz oben auf seiner Agenda.

„Wir sind stolz, mit Nadeem Ahmad einen echten Cloud-ERP-Spezialisten für uns gewonnen zu haben“, äußert sich Marcus Pannier, President Central Europe von Forterro. „Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem umfangreichen Expertenwissen im Bereich Cloud ERP werden wir unsere Marktposition zielstrebig ausbauen und unseren Partnern und Kunden in Zukunft noch innovativere Software anbieten. Mein Dank gilt Emmanuel Moritz, der seit der Übernahme einen großen Beitrag zur Integration und zum Erfolg des Unternehmens geleistet hat. Umso mehr freue ich mich, dass er auch zukünftig unsere Akquisitionsaktivitäten für Forterro Central Europe weiterführen wird.“

„Mit Nadeem haben wir einen absoluten Cloud-ERP-Profi für myfactory gewonnen“, betont auch Emmanuel Moritz, Vice President M&A Integration von Forterro. „Ich freue mich, unser hochmotiviertes Team an ihn übergeben zu dürfen und dem Unternehmen auch in meiner neuen Funktion innerhalb der Forterro-Gruppe erhalten zu bleiben. Ein klarer Fokus liegt dabei auch in Zukunft auf der Übernahme weiterer Softwareunternehmen, um das Portfolio von Forterro zu erweitern und unsere Wachstumschancen im ERP-Markt optimal zu nutzen.“

„Ich freue mich sehr darauf, myfactory sowie unsere Kunden und Partner bei ihrer Weiterentwicklung tatkräftig zu unterstützen, erklärt Nadeem Ahmad, Managing Director von myfactory. „Der Mittelstand braucht starke und für ihn geeignete Cloud-ERP-Lösungen, mit denen die Digitalisierung gerade in diesem Segment beschleunigt werden kann. Dieser Mission bleiben wir auch weiterhin treu – ein starkes Wachstum am Markt ist unser erklärtes Ziel.“

