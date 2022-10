Konstantin Kastius neuer Managing Director bei Hampleton Partners in Frankfurt

Mit der Bestellung des erfahrenen M&A-Experten stärkt Hampleton seinen Standort Frankfurt

Hampleton Partners hat zum 1. Oktober 2022 Konstantin Kastius zum Managing Director am Standort Frankfurt ernannt. Kastius verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Mid-Cap-Segment. Bis vor Kurzem beriet er Finanzinvestoren sowie mittelständische Unternehmen und Konzerne bei Wachstumskapitalfinanzierungen und nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen. Im Hampleton-Team verstärkt er besonders die Segmente Digital Commerce und IT-Services.

Kastius startete seine Karriere bei der deutschen Bank Sal. Oppenheim und Hauck & Aufhäuser Corporate Finance. Danach war er Mitgründer des deutschen Büros von Alantra, einer internationalen Investmentbank und alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Während seiner Zeit bei Alantra war er für den Bereich Technology & Services in Deutschland verantwortlich und hatte dabei einen Fokus auf digitale Medien, Digitalagenturen, Marketing Services, IT und Cloud Services sowie Online Gaming. Kastius verfügt auch über umfangreiche Expertise in Buy-and-Build-Szenarien, wie beispielsweise die erfolgreiche Gründung der diva-e group. Der erfahrene M&A-Experte hat einen Bachelor of International Business Administration der International Management School (INTERMAS) in Malente, Deutschland.

Miro Parizek freut sich über das neue Teammitglied: „Mit Konstantin Kastius haben wir eine hoch angesehene und erfahrene Führungspersönlichkeit in unserem dynamischen Team und festigen unseren Standort Frankfurt. Mit ihm stärken wir Hampletons Expertise in den Segmenten Digital Commerce und IT-Services. Er wird mit seinem breiten Netzwerk und seiner Transaktionserfahrung bei der Beratung von Kunden in diesen sich schnell verändernden Sektoren wichtige Unterstützung bieten.“

Hampleton Partners berät Eigentümer von Technologieunternehmen bei M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierung mit strategischen Käufern oder Finanzinvestoren. Die erfahrenen Dealmaker von Hampleton haben bislang Hunderte von Anteilseignern aus der Technologiebranche beraten und bieten Unternehmern, die ihr Unternehmen verkaufen, sich teilweise zurückziehen oder ihr Wachstum beschleunigen wollen, praktische Erfahrung und gezielte Beratung.

Mit Büros in London, Frankfurt, Stockholm und San Francisco bietet Hampleton eine globale Perspektive mit Branchenkenntnissen in folgenden Bereichen: Unternehmenssoftware, Digital Commerce, IT & Business Services, Künstliche Intelligenz, Autotech, Cybersecurity, Fintech, Healthtech, HR Tech und Insurtech.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.hampletonpartners.com/de/ oder folgen Sie Hampleton auf LinkedIn und Twitter.



