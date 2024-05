Mit neuem Bewusstsein die Stürme des Lebens meistern

Über Tabuthemen wie Gewalt, Alkoholiker und Depressionen in der Familie wird zu wenig gesprochen. Lebenskrisen die jeder bewältigen kann, wenn man sich dessen bewusst ist.

Am 25. April 2024 fand der 17. internationale Speaker Slam in den Scherer-Studios in Mastershausen, Rheinland-Pfalz, statt. Nach einer Vorqualifizierung stellten sich bei diesem internationalen Event die hochkarätigen Redner aus 18 Ländern mit ihrer Rede einer 4-köpfigen internationalen Jury. Eine der Juroren war die Scouting-Expertin Stephanie Pierre, Inhaberin einer TV PR Agentur in der Live-Schaltung aus Kanada. Es galt, mit der Rede die Jury und das im Saal anwesende, kritische Publikum zu überzeugen. Zusätzlich wurde der Speaker-Slam weltweit als Live-Stream übertragen.

Der Herausforderung, innerhalb von 4 Minuten die Kernbotschaft in der Rede zu vermitteln und die Jury, sowie das Publikum im Herzen zu berühren, stellte sich die gebürtige Bad Dürkheimerin und in Karlsruhe lebende Ute Sturm. Die Besonderheit war: nach 4 Minuten wurde das Mikrofon abgeschaltet.

Mit der Rede über „die Stürme des Lebens“ fesselte sie das Publikum derart, dass es möglich gewesen wäre, in der Stille die sprichwörtliche „Stecknadel“ fallen zu hören. Die Zuhörer spürten, dass es sich hier um das wahre Leben handelte. Dieser Vortrag bricht mit einem Tabuthema in der Gesellschaft und zeigte, wie wichtig es ist, das Bewusstsein zu schärfen und mehr Achtsamkeit und gegenseitige Wertschätzung zu üben. Gewalt- und Alkoholthemen in Familien- und Bekanntenkreis werden heute noch unterschätzt und passieren in vielen Fällen hinter verschlossenen Türen. Ein Grund mehr, dieses Tabuthema anzusprechen. Erfahrungen in diesen Bereichen hinterlassen bei manchen sichtbare Narben, bei allen Betroffenen jedoch Spuren in der menschlichen Seele, die nicht zu sehen sind und Jahrzehnte lang Einfluss auf das jeweilige Leben haben.

Nach einer längeren Krankheit vertritt die Slammerin die These, das es für jede schwierige Situation eine Lösung gibt.

Hier gibt die Karlsruherin drei Tipps, die unterstützend helfen:

– sich an fachkundige Stellen wenden (z. B. Telefonseelsorge)

– sich vertrauensvollen Menschen mitteilen

– das eigene Selbstvertrauen aufbauen (z. B. sich selbst Gutes tun)

(Als Anmerkung: Betroffene haben die Möglichkeit, sich Unterstützung holen. Das gilt für Täter und Opfer gleichermaßen)

Ute Sturm hat mit ihrer Rede nicht alleine die Zuhörer gefesselt, sondern ebenfalls die Jury überzeugt. Ihre Rede wurde mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

„Das Wichtigste ist“, meint die Rednerin, „trotz größter Schwierigkeiten den Glauben an das Gute zu behalten, jeder Mensch trägt die Liebe in sich“. Schafft es eine Person aus dem Kreislauf auszusteigen und in der Zukunft ein glücklicheres Leben zu leben, zeigt es, das alles machbar ist. Wichtig sind die Gedanken und der Glauben daran.

Nur durch die Bewusstmachung des Tabuthemas, das es Alkoholismus und Gewalt in der Familie gibt, die zu Depressionen und Krankheit führen, werden sich Lösungen finden und weitere Hilfsprogramme entstehen. Wird dies in aller Offenheit kommuniziert, mit dem Ziel das Bewusstsein für dieses Tabuthema zu schärfen. wird so vielen Menschen wie möglich geholfen.

Alles in allem ein mehr als gelungener Vortrag und eine verdiente Auszeichnung. Wir sind gespannt, was wir in Zukunft noch von dieser tiefgründigen Rednerin zu hören bekommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

im Aufbau

Frau Ute Sturm

Heilbronner Str. 37

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: +49 152 55 703 702

web ..: https://www.instagram.com/ute_sturm.coaching/

email : info@ute-sturm.de

Mein Name ist Ute Sturm. Mittlerweile ich bin 57 Jahre und lebe in Karlsruhe, Baden-Württemberg.

Durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, möchte ich Menschen, die in ähnlichen Situationen sind Mut zusprechen. Es ist für jeden möglich. sich aus verschiedensten Situationen zu befreien und ein neues Bewusstsein zu entwickeln. Für jeden gibt es die Möglichkeit, den Weg in ein glücklicheres, liebevolleres, erfüllteres und selbstbestimmtes Leben zu gehen.

Meine Business in Bezug auf das Coaching und Speakerin befindet sich im Aufbau.

Als gelernte Nageldesignerin und Rechtsanwaltsfachangestellte bin ich, wie Friseure und andere Dienstleister auch, jemand der zuhört. Es ist dadurch möglich, bei verschiedenen Lebensthemen zu einer neue Sichtweise zu gelangen und Unterstützung zu erhalten, wenn dies gewünscht ist.

Fotograf: Verleihung – Christina Pörsch

