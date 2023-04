Raus aus der Matrix?! Bewusstsein im Wandel

Ein nachhaltiger Ausstieg aus einer lebensverachtenden Gesellschaftsform

In einer Welt, in der immer offensichtlicher wird, dass ein lebensfeindliches System regiert und der Wert eines Menschen nur an seinem Nutzen, seiner Leistung und Kaufkraft gemessen wird, kommt dieses Buch genau zum richtigen Zeitpunkt. Es rüttelt an alteingesessenen Dogmen und Überzeugungen, die diese Matrix aufrechterhalten.

Ein großer Wandel im Denken und im Bewusstsein steht an und wird an allen Ecken und Enden immer leichter erkennbar.

Warum viele darunter leiden, ohne etwas zu verändern? Das hat mit einer ganz besonderen menschlichen Fähigkeit zu tun, die zwar jeder zur Verfügung hat, die aber leider auch korrumpiert wurde: Es ist die Geisteskraft des Glaubens. Was sie eigentlich ist und wie sie wirkt, wird in diesem Artikel von der Autorin klar und einfach erklärt: Glaubenskraft entschlüsselt.

V. D. Shadar hat sich ganz diesem Wandel gewidmet, der zu einem neuen Bewusstsein und in die Freiheit führt, die ein Geburtsrecht aller ist.

Anschaulich schildert sie, wo diese Reise beginnt – im eigenen Inneren – und gibt kraftvolle Schlüssel an die Hand, die nicht nur das wahre Selbst befreien, sondern dem Leben eine völlig neue Richtung geben. Dabei entpuppen sich Themen wie Selbstliebe, gesunder Menschenverstand und kritisches Hinterfragen scheinbarer Fakten sprichwörtlich als DNA Trigger, die mentale Blockaden sprengen und den Weg frei räumen hin zu dem, was im Grunde jeder Mensch will: Ein Leben in Frieden, Liebe, Wohlstand und persönlich erfüllendem Schaffen, das tief empfundene Sinnhaftigkeit mit sich bringt.

Buchinformation:

V. D. Shadar

Die 5. Dimension – Schlüssel zum Bewusstsein der Neuen Zeit

ISBN 979-8-3793-3629-5

236 Seiten – 19,99 Euro

Weitere Veröffentlichungen der Autorin:

Lichte Essenzen (ISBN 979-8-7780-1822-8)

Shadar ist eine hochsensible Empathin und tiefenpsychologisch ausgebildete Seelenbegleiterin, die als Spirit Coach ihren beruflichen Schwerpunkt in Bewusstseinserweiterung und -erinnerung gefunden hat.

Wenn die Erinnerung kommt – ein anderes Wort für „Erleuchtung“ -, kann Erstaunliches, Bahnbrechendes und auch Wunder im Leben geschehen.

V. D. Shadar ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Weltenwand(l)erin und auf dem Planeten Erde immer wieder auf Reisen, wo sie sich von der Schönheit der Natur und den Schöpfungen der Menschen bezaubern und inspirieren lässt.

Dabei nutzt sie eigene Wachstumschancen und sammelt neue Erfahrungen in anderen Kulturkreisen. Sie ist auf der ganzen Welt zuhause und kommt für Live Sessions regelmäßig nach Deutschland.

