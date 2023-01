Volksleiden Depression – Woher sie kommt und der Weg zurück zu sich Selbst!

Immer mehr Menschen verfangen sich in plötzlich auftauchenden Ängsten und Burnout-Fallen. Was kann ich tun, um das Übel bei der Wurzel zu packen?

Du wachst morgens auf und kannst dich zu rein gar nichts motivieren? Möchtest dich am liebsten wieder unter der Decke verkriechen und weiter schlafen? Du hast einfach zu gar nichts mehr Lust oder Interesse an irgendetwas?

Das passiert nicht nur hin und wieder, sondern ist ein Dauerzustand?

Quasi von heute auf morgen wird dir plötzlich alles zuviel und du hast Angst, in die Arbeit zu gehen? Oder du bist im Büro und scheinbar aus heiterem Himmel überfällt dich eine Panikattacke?

Dies sind ein paar der typsichen Symptome. Jetzt ist Alarmstufe rot, ein sehr deutlicher Hilfeschrei deiner Seele.

Die Autorin V. Yve P. Roman schrieb insgesamt 7 Jahre am „Hüter der Schwelle“, der den Leser tief in die komplexen Zusammenhänge von Geist, Seele und Körper eintauchen und Erkenntnisse sammeln lässt. Sie hat neben einem wertvollen und leicht verständlichen Ratgeber ein äußerst interessantes Werk geschaffen, das zusätzlich mit einer romanhaften Schilderung den Weg einer Seele schildert, die sich verloren hat und den Weg zurück nach Hause und zu sich Selbst findet.

Yve nimmt den Leser mit auf die Reise und lässt ihn eintauchen in die weit verzweigt interagierenden Schichten von Persönlichkeit, Identität und Selbst. Dabei zeigt sie deutlich auf, wie Gedanken und Gefühle sich auch auf unseren Körper auswirken. Sie behandelt wichtige und hochaktuelle Themen wie Selbstwert, Selbstliebe und -fürsorge, Selbstbewusstsein und unterstützt eine tiefgreifende Erkenntnis des ureigenen SELBST, die die Selbstheilung freisetzt. Die Autorin zeigt einfühlsam auf, wo jeder von uns ansetzen kann, um das zu leben, was das Herz ihm schon immer zugeflüstert hat.

Leicht nachvollziehbar vermittelt sie umfassendes, tiefenpsychologisches Wissen und allgemeingültige geistige Gesetze. Sie veranschaulicht Quintessenzen alter Religionen und Weisheitslehren, die auch in der heutigen Zeit ihre Wirkung nicht verfehlen. Die Autorin widmet sich intensiv den uns allen innewohnenden Geisteskräften, die einen hohen Stellenwert in der Selbstbefreiung und -heilung einnehmen.

V. Yve P. Roman ist seit mehr als 20 Jahren Heilpraktikerin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Sie versteht sich selbst als Bewusstseins-Coach und Seelenbegleiterin. Ihr größtes Anliegen ist es, Menschen daran zu er-INNERN, wer sie in Wahrheit sind. Ihr eigener Weg hat ihr dabei gezeigt, dass dies der Schlüssel zur vollkommenen Selbstheilung ist.

In diesem aufschlussreichen, tatkräftig unterstützenden und Mut machenden Ratgeber hat sie ihr Herzblut, all ihre Erfahrung und Wissen hinein gegeben und es für den interessierten Leser aufbereitet. Als hochsensible Empathin spricht sie aus der Seele für die Seele und lässt dabei berührende Worte aus dem Herzen fließen.

V. Yve P. Roman begleitet Menschen seit vielen Jahren auf ihrem Weg nach Hause und zu sich Selbst. Sie hat sich ganz der Sprache der Seele und der Stimme des Herzens gewidmet. Schon als Kind empathisch-medial veranlagt, hat sie sich früh entschieden, ihre Gabe auch beruflich zu nutzen und wurde tiefenpsychologisch wie auch in der Geistheilung ausgebildet. Seit 2003 arbeitet und lehrt sie in eigener Praxis. Das Schreiben ist ihre zweite Berufung und bietet ihr wunderbare Möglichkeiten, in verschiedenen Genres die Weisheit des Unsichtbaren weiter zu geben.

Weitere Veröffentlichungen:

Das Wunder in Dir (ISBN 979-8-4726-0400-0)

Ares & Venus Cyberlove (ISBN 978-1-9765-0626-0)

Norden – eine schamanische Reise (ISBN 978-1-7178-5706-4)

Im Reich der Mondsonne (ISBN 978-1-0714-3942-5)

