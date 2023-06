Neuerscheinung – Wie stärke ich mein Immunsystem?

Gesundheit in die eigene Hand nehmen!

Viele der altbewährten Hausmittel, die Oma noch kannte, sind im Zeitalter der Pharmaindustrie in Vergessenheit geraten. In und aus der Natur ist die am besten verträgliche Hilfe zu finden.

Von der Wunderfrucht Zitrone bis hin zur einzigartigen Wirkung der Kombination von Honig und Zimt findet man hier wertvolle Informationen und Verarbeitungs- bzw. Dosierungstipps – vieles davon inzwischen wissenschaftlich überprüft und bestätigt -, um das eigene Immunsystem zu stärken und instand zu halten, zu entgiften (Detox) oder sich Linderung und Erleichterung bei vielen Beschwerden zu verschaffen.

Diverse ergänzende, äußerst hilfreiche Mittel und Verfahren wie beispielsweise Siliziumkolloid oder DMSO und deren Einsatzgebiete werden vorgestellt.

In diesem Ratgeber sind viele Vorschläge und Tipps zu finden, wie man die eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen, sein physisches wie auch psychisches Immunsystem frei von unerwünschten Nebenwirkungen boostern kann und dabei außerdem seinen Geldbeutel schont. Es ist eine wirklich sinnvolle und hilfreiche Ergänzung zur Hausapotheke oder absichtsvollem, gesundheitsbewusstem Nahrungsverzehr.

Buchinformation:

Jana Kellermann

Wie stärke ich mein Immunsystem?

Taschenbuch

ISBN 979-8-3950-1867-0

89 Seiten – 12,95 Euro

Über die Autorin:

Jana Kellermann ist Heilpraktikerin in eigener Praxis und hat sich dem ganzheitlichen und eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Weg zur Erhaltung der eigenen Gesundheit verschrieben. In ihrem neuesten Buch gibt sie nützliche Tipps, wie jeder sein Immunsystem selbst stärken kann – sowohl das physische als auch das psychische.

Gerne klärt sie auch Irrtümer, Illusionen und Missverständnisse aller Art auf. So hat sie beispielsweise ein Buch veröffentlicht, dass sich um sexuelle Aufklärung bemüht und mit zum Teil haarsträubendem Irrglauben unter Jugendlichen aufräumt. Dabei richtet sie sich vor allem an junge Mädchen mit dem Wunsch, eine gesunde, freie Sexualität zu entwickeln – was für Frau Kellermann heißt, den Selbstwert und die eigenen Bedürfnisse zu achten und ihnen treu zu bleiben.

Bücher von Jana Kellermann:

„Sex für Einsteigerinnen – worauf es wirklich ankommt“

eBook, ASIN B07MYMQ3NX

„Wie stärke ich mein Immunsystem?“

Taschenbuch, ISBN 979-8-3950-1867-0

eBook, ASIN B0C5RTKWCJ

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Phoenix Rising Publishers

Frau V. Yve P. Roman

Via della Valle 14

47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Italien

fon ..: +49 170 9320722

web ..: https://www.facebook.com/profile.php?id

email : vyver@tutanota.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

