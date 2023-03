Das Wunder der Liebe – Auf den Spuren zu sich Selbst

Was haben Seele und Liebe gemeinsam? Der Kontakt zur Seele ist die Verbindung zur Liebe.

Liebe heilt alles! Diesen Spruch hat jeder schon einmal gehört, doch wo findet sich diese Liebe? So mancher meint, sie sein eigen zu nennen, sobald er den „richtigen“ Partner gefunden hat. Doch die Liebe, von der in diesem Buch die Rede ist, wächst im eigenen Inneren und ist vollkommen unabhängig von anderen Menschen. Sie braucht weder ein Gegenüber noch Besitz, sondern nährt sich aus einer Quelle, die viele vergessen haben – der Seele.

Im Hamsterrad von Leistung, Effektivität, Technologie und Konsum ist die Verbindung zur Seele bei so manchem verloren gegangen. Sein wird mit Haben verwechselt. Typische Anzeichen eines solchen Verlustes sind Stress, Depression, aufkommende Ängste – ein Drehen um sich selbst, bei dem sich das Denken nur noch mit dem Füllen von Löchern beschäftigt (Mangelbewusstsein).

Um wieder eine gesunde und erfüllende Verbindung zu sich Selbst zu fördern, ist es wichtig, die Quelle der Liebe in sich wieder zu entdecken. Dafür hat V. Yve P. Roman 100 leichte, einfache Übungen zusammengetragen und den Ratgeber „Das Wunder in Dir“ geschrieben. Von simplen Atemübungen, die jeder immer und überall anwenden kann, bis zu kurzen, nichtsdestotrotz wirksamen Meditationen findet der Leser hier eine Menge wertvoller Anregungen. Alle Vorschläge lassen sich problemlos und mit minimalem Zeitaufwand in den Alltag einbauen und inspirieren dazu, selbst kreativ zu werden und eigene Rituale zu erschaffen.

Frau Roman hat sie alle im Verlauf ihres Lebens erfolgreich angewandt und nutzt sie immer wieder – für sich selbst und in ihrer Praxis. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Heilpraktikerin und Psychotherapeutin in eigener Praxis.

Yve Roman versteht sich selbst als Bewusstseins-Coach und Seelenbegleiterin. Ihr größtes Anliegen ist es, Menschen daran zu erinnern, was für wundervolle und mächtige Wesen sie in Wahrheit sind. Ihr eigener Weg hat ihr dabei gezeigt, dass der Schlüssel zur vollkommenen Selbstheilung die Liebe ist, von der sie in diesem Buch spricht.

Buchinformation:

V. Yve P. Roman

Das Wunder in Dir – 100 einfache Übungen für mehr Selbstliebe und Dein Erwachen

ISBN 979-8-4726-0400-0

116 Seiten – 13,95 Euro

Weitere Veröffentlichungen der Autorin:

Der Hüter der Schwelle – Wege zum befreiten ICH BIN (ISBN 978-1-5237-9818-6)

Ares & Venus Cyberlove (ISBN 978-1-9765-0626-0)

Norden – eine schamanische Reise (ISBN 978-1-7178-5706-4)

Im Reich der Mondsonne (ISBN 978-1-0714-3942-5)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Phoenix Rising Publishers

Frau V. Yve P. Roman

Via della Valle 14

47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Italien

fon ..: +49 170 9320722

web ..: https://space-traveller-awakening.jimdofree.com/

email : vyver@tutanota.com

Über die Autorin:

V. Yve P. Roman begleitet Menschen seit vielen Jahren auf ihrem Weg nach Hause und zu sich Selbst. Sie hat sich ganz der Sprache der Seele und der Stimme des Herzens gewidmet. Schon als Kind empathisch-medial veranlagt, hat sie sich früh entschieden, ihre Gabe auch beruflich zu nutzen und wurde tiefenpsychologisch wie auch in der Geistheilung ausgebildet. Seit 2003 arbeitet und lehrt sie in eigener Praxis. Das Schreiben ist ihre zweite Berufung und bietet ihr wunderbare Möglichkeiten, in verschiedenen Genres die Weisheit des Unsichtbaren weiter zu geben.

Weitere Veröffentlichungen:

Der Hüter der Schwelle – Wege zum befreiten ICH BIN (ISBN 978-1-5237-9818-6)

Ares & Venus Cyberlove (ISBN 978-1-9765-0626-0)

Norden – eine schamanische Reise (ISBN 978-1-7178-5706-4)

Im Reich der Mondsonne (ISBN 978-1-0714-3942-5)

Pressekontakt:

Phoenix Rising Publishers, V. Yve P. Roman

Via della Valle 14, I-47030 Sogliano al Rubicone (FO), Italien

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Phoenix Rising Publishers

Frau V. Yve P. Roman

Via della Valle 14

47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italien

fon ..: +49 170 9320722

web ..: https://space-traveller-awakening.jimdofree.com/

email : vyver@tutanota.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die Top-Trends in der IT-Infrastruktur für Unternehmen im Jahr 2023