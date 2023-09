Warum Beratung zum Abschluss einer Privaten Krankenversicherung wichtig ist

Eine Beratung vor der Entscheidung für eine private Krankenversicherung (PKV) muss unabhängig erfolgen, schließlich ist die PKV eine wichtige finanzielle und gesundheitsrelevante Entscheidung.

Die Entscheidung, eine private Krankenversicherung (PKV) abzuschließen, ist eine wichtige finanzielle und gesundheitsrelevante Entscheidung, die gut durchdacht sein sollte. Ein Berater kann dabei besonders hilfreich sein, weil er Fachwissen und Erfahrung in diesem Bereich hat und bei verschiedenen Aspekten des PKV-Abschlusses unterstützen kann. Hier sind einige Gründe, warum es von Vorteil ist, einen Berater in Betracht zu ziehen:

#1. Komplexität der Versicherung und des Marktes: Der Markt für private Krankenversicherungen ist komplex, da es viele verschiedene Tarife, Anbieter und Optionen gibt. Die Versicherungsbedingungen der Tarife sind sehr vielschichtig, und Verbraucher damit schnell überfordert. Ein Berater kann helfen, die verschiedenen Angebote zu verstehen und herauszufinden, welches für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignet ist.

#2. Individuelle Bedürfnisse: Jeder Mensch hat unterschiedliche Gesundheitsanforderungen und finanzielle Situationen. Ein Berater kann eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die den persönlichen Bedürfnissen und dem verfügbaren Budget entspricht.

#3. Vergleich von Tarifen und Leistungen: Ein erfahrener Berater zur Privaten Krankenversicherung kann helfen, die verschiedenen Tarife und Leistungen der Anbieter zu vergleichen. Dies umfasst die Überprüfung von Leistungen wie Arztkonsultationen, Krankenhausversorgung, Medikamentenabdeckung, alternative Medizin, Brillenleistung und noch vieles mehr. Hierbei braucht es einen Profi, denn die Tarife sind mehr als die Oberfläche zeigt. So ist ein Hilfsmittel vielleicht im „Kleingedruckten“ der Höhe nach begrenzt, also z.B. Prothesen bis maximal 5000 Euro, oder nur nach Anfrage (beim Versicherer) erhältlich. Das kann teuer werden, kosten Hightech-Prothesen doch leicht bis zu 100.000 Euro. Gute Tarife sehen in der Regel keine Begrenzung oder Limitierung vor.

#4. Gesundheitsprüfung und Risikobewertung: In der PKV ist oft eine Gesundheitsprüfung erforderlich. Ein Berater kann dabei unterstützen, sich auf diese Prüfung vorzubereiten und helfen, die Auswirkungen von Vorerkrankungen auf die Versicherung abzuschätzen. Noch besser geht es mit einer anonymen Risikovoranfrage, die eine Vorprüfung der Vorerkrankung über viele Anbieter vornimmt. Das kann die Entscheidung für oder gegen einen bestimmte Krankenversicherung beeinflussen. So kann Anbieter A einen hohen Mehrbeitrag wegen Vorerkrankung fordern, Anbieter B aber keinen oder nur einen geringen Aufschlag einfordern.

#5. Langfristige Planung: Die Wahl einer PKV hat langfristige finanzielle Auswirkungen. Ein Berater kann bei der Planung der Versicherung für die Zukunft helfen, einschließlich der Berücksichtigung von möglichen Beitragserhöhungen im Alter oder bei der historischen Beitragsentwicklung bis heute.

#6. Vertragsdetails verstehen: Die Vertragsbedingungen und Klauseln in einer PKV können kompliziert sein. Ein Berater kann helfen, die Bedingungen des Vertrags zu verstehen, damit klar ist, was abgedeckt ist und wie im Falle eines medizinischen Bedarfs vorzugehen ist.

#7. Unterstützung bei der Antragsstellung: Die Antragsstellung für eine PKV kann mitunter zeitaufwändig und kompliziert sein. Ein Berater kann hier helfen, den Antragsprozess zu durchlaufen und sicherstellen, dass alle erforderlichen Dokumente eingereicht werden. Fehler werden dadurch vermieden.

#8. Kundendienst und Schadensabwicklung: Im Laufe der Versicherungslaufzeit kann man auf den Kundendienst und die Schadensabwicklung angewiesen sein. Ein Berater kann bei der Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft und bei der Abwicklung von Ansprüchen helfen.

#9. Aktualisierung und Anpassung: Die Lebensumstände können sich im Laufe der Zeit ändern. Ein Berater kann dabei helfen, die Versicherung an neue Bedürfnisse anzupassen und sicherstellen, dass stets alles angemessen versichert ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Berater in der Regel eine Provision oder Gebühren für ihre Dienstleistungen erheben. Dennoch kann die Investition in professionelle Beratung helfen, fundierte Entscheidungen in Bezug auf die Wahl der privaten Krankenversicherung zu treffen und langfristig Geld zu sparen. Bevor jedoch die Entscheidung für einen Berater fällt, sollte sichergestellt sein, dass er unabhängig ist und keine Interessenkonflikte mit bestimmten Versicherungsunternehmen hat. Eine Auswahl sollte immer über alle Unternehmen möglich sein.

Die FINANCEDOOR GmbH bietet im Rhein-Main-Gebiet unter Führung des Geschäftsführers André Perko Finanzberatung für private Haushalte an. Als freier Finanzberater erstreckt sich das Portfolio von der Vorsorge über die Versicherungen bis hin zur professionellen Geldanlageberatung. Die Finanzplanungen und Finanzberatungen umfassen dabei auch private Immobilienfinanzierungen und die Vermögensstruktur.

Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes versteht sich Diplom-Kaufmann André Perko als Partner an der Seite seiner Mandanten. Die Vermittlung und Beratung zu Finanzen wird unabhängig, sprich ohne Bindung an bestimmte Banken oder Versicherungen erbracht. Das Unternehmen ist als Honorar-Finanzanlagenberater §34 h GewO registriert.

Mit über 23 Jahren Erfahrung in der privaten Finanzberatung werden Finanzgutachten und Versicherungschecks erarbeitet. Kunden schätzen diesen Service. Die FINANCEDOOR GmbH kann auf über 1000 positive Kundenbewertungen aus den vergangenen 23 Jahren zurückblicken. Ein Erfolg der auf langjähriger Erfahrung in der Finanzberatung beruht.

