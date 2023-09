Die Bilderbörse Zürich: Ein ganz besonderes Kunsthandelserlebnis am 7. bis 8. Oktober 2023

Die Kunstszene in Zürich wird im Oktober 2023 um eine interessante Veranstaltung reicher: Die Bilderbörse Zürich öffnet am 7. bis 8. Oktober 2023 ihre Türen im grossen Vortragssaal des Kunsthauses Zürich. Diese einzigartige Kunstausstellung, organisiert von Schäfer Kunst- und Antiquitätenhandel, verspricht Kunstliebhabern und -sammlern ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Die Bilderbörse Zürich eine besondere Gelegenheit für Kunstinteressierte und Künstler, sich zusammenzufinden und Werke zu entdecken und zu erwerben. Das Veranstaltungskonzept hebt sich deutlich von herkömmlichen Ausstellungen ab. Kunstwerke, die nicht mehr passen oder gefallen, können anderen zu guten Konditionen angeboten werden. So wird auch wieder Platz für neue Arbeiten geschaffen. Die Vielfalt der Kunstwerke ist beeindruckend. Ob Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Aquarelle, Stiche, Grafiken aller Art, Multiples und vieles mehr, es hat für alle Kunstliebhaber etwas dabei!

Der Grundgedanke der Bilderbörse Zürich ist die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise und zu guten Bedingungen Kunstwerke zu kaufen und verkaufen. Kunstliebhaber haben die Möglichkeit, Werke aus ihrer Sammlung anzubieten, die sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr behalten möchten. Dies schafft nicht nur Platz für neue Werke, sondern ermöglicht es auch anderen Interessenten, Kunstwerke zu reduzierten Preisen zu erwerben. Diese einzigartige Herangehensweise fördert den kulturellen Austausch und macht Kunst für ein breites Publikum zugänglich.

Daniel Schäfer, der Gründer von Schäfer Kunst– und Antiquitätenhandel, ist der Ansprechpartner für die Veranstaltung. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Handel von Kunstwerken will er den Umlauf von Arbeiten aller Art und Form von unterschiedlichen Epochen vermehrt in Bewegung setzen, eben eine Bilder- und Kunstbörse für alle anbieten. Unter der Telefonnummer +41 (0)76 384 44 52 oder per E-Mail an schaefer-daniel@bluewin.ch steht er für Fragen, Anregungen und den Austausch zu Kunst und Handel jederzeit gerne zur Verfügung.

Die Lage des grossen Vortragssaals des Kunsthauses Zürich als Veranstaltungsort verleiht der Bilderbörse Zürich eine besondere Atmosphäre. Am Heimplatz, wo Kunst und Kultur in verschiedenster Form aufeinandertreffen, können Kunstwerke bewundert und gleichzeitig verborgene Schätze entdeckt werden. Die Bilderbörse Zürich schafft eine einmalige Brücke zwischen etablierter und weniger bekannter Kunst. Die Bilderbörse Zürich ist mehr als nur eine Kunstausstellung. Sie ist ein Ort des Austauschs, der Inspiration und der Überraschungen. Ob von bekannten KünstlerInnen oder aufstrebenden Talenten, es gibt für jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu entdecken und zu kaufen.

In einer Welt, in der Kunst oft als exklusiv und unzugänglich wahrgenommen wird, bringt die Bilderbörse Zürich frischen Wind. Sie lädt dazu ein, Kunst in all ihren Facetten zu erleben, zu teilen und zu erwerben. Die Bilderbörse Zürich 2023 verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden, das die Vielfalt der Kunst feiert und Kunstinteressierte jeden Alters begeistern wird. Seien Sie dabei und erleben Sie die Faszination der Bilderbörse Zürich im Vortragssaal des Kunsthauses Zürich!

Die Bilderbörse-Zürich findet am 7. und 8. Oktober 2023 im grossen Vortragssaal vom Kunsthaus Zürich statt.

https://bilderboerse-zuerich.ch/

