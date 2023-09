Großer Erfolg für ersten Charity Cannonball auf Mallorca

Ein Tag voller Adrenalin, beeindruckender Autos, bester Stimmung und mitreißender Solidarität:

Der Charity Cannonball auf Mallorca, organisiert von Dr. Christian Wolf, fand am Freitag, 1. September statt. Er brachte die Herzen von Automobil- und Wohltätigkeitsliebhabern zum Rasen.

Die morgendliche Sonne brach über Port Adriano herein, als sich die Teilnehmer mit ihren beeindruckenden Oldtimer, Youngtimern und Sportwägen versammelten. Der Hafen bot die ideale Kulisse, um vor den Augen der neugierigen Zuschauer ein Schauspiel entfalten zu lassen von automobiler Eleganz und Nostalgie. Doch hinter den glänzenden Karosserien steckte mehr als nur automobiler Stolz – es war der Wille, Gutes zu tun und benachteiligten Kindern in Not zu helfen.

Der Cannonball

Die Route mit dem Roadbook führte die Teilnehmer entlang der atemberaubenden Küstenstraßen Mallorcas, durch verschlafene Dörfer und vorbei an malerischen Aussichten. Das Röhren der Motoren vermischte sich mit dem Duft von Meeresbrise, und die Teilnehmer genossen das Fahrerlebnis in vollen Zügen. Doch es war nicht nur die pure Freude am Fahren, die diesen Tag zu etwas Besonderem machte. Es war das gemeinsame Ziel, das alle Teilnehmer miteinander verband – jenes Gefühl, etwas Bedeutungsvolles zu bewirken.

„Die erste Ausfahrt war eine tolle Gelegenheit, die Schönheit dieser Insel zu erleben, und denen zu helfen, die unsere Unterstützung benötigen“, betonte Christian Wolf, Initiator des ersten Charity Cannonballs.

Der Gastgeber startete mit einem VW Käfer, mit Nummer 1 die Ausfahrt. Caroline und Andreas Robens, das deutsche Reality-TV-Paar fuhren eine Corvette. Natalie und Marko sind „die Marnalis“. Bekannt für ihre ausgefallene Kunst, brachten ihre neueste Skulptur „Marnali’s Hermes Gorilla 1/1 Unikat im Wert von 6.900EUR“ mit, um gemeinsam den ersten Cannonball zu fahren, und diese dann dem guten Zweck zu stiften.

Christine und Michael Alois Wagner, das Fitness- und Lifestyle-Power-Paar, fuhren einen Triumpf. Auch unterwegs war ein Wagen aus der original Requisite der TV Serie „die Strassen von San Francisco“ und „3 Engel für Charlie“ und viele weitere Autos begeisterten.

Ein unvergesslicher Abend: Feierliche Abendveranstaltung nach einem erfolgreichen Tag

Das Lindner Hotel Mallorca Portals Nous, JDV by Hyatt bot die ideale Location für die Abendveranstaltung und setzte den glanzvollen Schlusspunkt dieses ereignisreichen Tages. Bei einem spannenden Programm kamen die Teilnehmer, prominente Unterstützer und Gäste zusammen, um die Erfolge des Tages zu feiern und den Blick auf die Zukunft zu richten. Sänger und Entertainer Inan Lima eröffnete mit glanzvoller Performance den Abend. Danach heizte Sängerin Loona ein und machte Stimmung für die Charity Auktion, moderiert von Joachim Llambi. Bei der man die Möglichkeit hatte wertvolle Erinnerungsstücke zu ersteigern und gleichzeitig die wohltätigen Projekte „Herzkinder in Bolivien“ und den Hilfsverein Si Mallorca zu unterstützen. Unterschiedlichste Kategorien wurden von den Teilnehmern bewertet. So gab es das Team mit dem besten Outfit: Sieger waren Christine und Michael Alois Wagner, der fetzigste Flitzer und die Kategorie für das beste Team-Player-Team ging an Christian und Daniela Wolf. Den Abschluss des Events machte Ballermann-Sängerin und Entertainerin Biggy Bardot und sorgte für tanzende Gäste. Der laue Abend ging bei spannenden Gesprächen zu Ende.

Dr. med. univ. Christian Wolf, Executive MBA

Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Praxis München: Airport Business Center, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos

Tel: +49 1520 346 0727

Mail: info@muenchen-plastischerchirurg.de



Praxis Mallorca: Clinica Luz, Carrer Camilo José Cela, 20 07014 Palma

Tel: +34 653 544 600

Mail: info@plastischechirurgie-mallorca.com

Website: www.plastischechirurgie-mallorca.com

Bildmaterial zum Download:

Dropbox: https://www.dropbox.com/scl/fo/8u71975qmoyray59gmrpc/h?rlkey=65iyvnuh7eagi0ezm6vxdlnkh&dl=0

Fotocredit: © steht in der Ordnerbeschriftung

Bilder dürfen bei Namensnennung honorarfrei verwendet werden.

