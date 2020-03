Green Housing Mallorca – Ökologisches Bauen auf Mallorca

Künftig wird auch auf Mallorca nach der Devise „klimaneutral“, „nachhaltig“, „umweltfreundlich“ und „ressourcenschonend“ ökologisches Bauen im Focus stehen.

In der aktuellen Diskussion um Klimawandel, CO2-Ausstoss und Nachhaltigkeit in aller Munde, das Thema „Ökologisches Bauen“ und die damit verbundenen Vorteile für die Umwelt was somit gleichermaßen eine verbesserte Lebensqualität für den Menschen bedeutet.

Was im Bausektor nicht nur ein Trend sein soll, sondern dauerhaft für Qualität und hoher Güte stehen muss, wird in der Zukunft auch auf den Baleareninseln und hier insbesondere auf Mallorca von einem jungen, visionären Team in die Tat umgesetzt.

Ökologischer Haus- und Wohnungsbau – Nachhaltig für den Klimawandel

Was bisher auf den Balearen eher stiefmütterlich behandelt oder sogar nicht existent ist, ist die Bauweise mit dem natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz und den daraus entstehenden technisch veredelten Holzwerkstoffen – so Jan Klapatsch, Visionär von Green Housing Mallorca.

Um den ökologischen und energieeffizienten Bau auf der Insel zu etablieren, ist die konsequente Ausrichtung die Nutzung von schadstofffreien Materialien aus klimaneutraler Herstellung im Einklang mit der hundertprozentigen Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden als oberste Priorität im Fokus. Ziel ist es die Menschen dafür zu sensibilisieren und zu animieren, dass ein Umdenken auch auf Mallorca beim Bauen stattfinden muss.

Allein schon die extreme Wettersituation auf den Balearen in den letzten Jahren mit sintflutartigen Regenfällen und heftigen Stürmen sowie extremen Temperaturveränderungen im Winter als auch im Sommer sollten nun auch den letzten Bewohner der Insel aufgeweckt und zum Nachdenken bewegt haben.

Bauen auf hohem Niveau für Langlebigkeit und Effektivität

Ökologisch und nachhaltig Bauen bedeutet nicht nur die Umwelt zu schonen, es bedeutet auch langlebig und effizient eine Immobilie nach dem neuesten Stand der Technik zu erschaffen.

Mit Innovativen Bausystemen für Konstruktion und Dämmung mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, bringen Sie über Jahrzehnte Ökologie und Wirtschaftlichkeit in Einklang.

Mit einer Dämmung aus Holzfaser und Zellulose erhalten Sie einen „atmungsaktiven“ Wärmeschutz aus Naturbaustoffen – feuchtigkeitsausgleichend und temperaturregulierend ohne bedenkliche Zusatzstoffe.

Vorteile beim ökologischen Bauen bedeutet Vorsprung durch Innovation

In der heutigen Zeit wird ökologisches Bauen leider immer noch mit viel zu hohen Kosten in Verbindung gebracht. Das Gegenteil aber ist der Fall. Ökologisch Bauen ist langfristig gesehen wesentlich günstiger als der konventionelle Hausbau. Außerdem ist der ökologische Haus- und Wohnungsbau durch die Nutzung innovativer Materialien wesentlich Gesundheitsschonender und bietet somit eine wesentlich bessere Lebensqualität.

Vorteile beim ökologischen Bauen auf Mallorca sind unter anderem:

o Niedrigste Wärmeleitfähigkeit der Dämmung und somit effizienter Hitzeschutz im Sommer und Kälteschutz im Winter

o Spart Energie und steigert den Gebäudewert

o Hervorragender Feuchte- und Witterungsschutz

o Ausgezeichneter Brand- und Schallschutz

o Gesundes Raumklima auch für Allergiker

o Keine Schimmelbildung durch Feuchtigkeit

o Sichere Konstruktionen über Jahrzehnte

Fazit und weitere Informationen

Nachhaltig, klimaneutral, umweltfreundlich, energieeffizient und ressourcenschonend ist im Bausektor die Devise für die Zukunft. Diese These gilt selbstverständlich weltweit. Für uns und für das Vorhaben „Green-Housing“ auf Mallorca gilt es auf der Insel – so Stefan Vogelmann, Visionär von Green Housing Mallorca.

Mehr Informationen für Eigennutzer und Investoren finden Sie im Internet auf der Webseite von Green-Housing-Mallorca auch zum Download

