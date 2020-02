Schneider Electric erhält Auszeichnungen für ökologisches Engagement

Corporate Knights und das Carbon Disclosure Project würdigen die ökologischen Bemühungen von Schneider Electric

Für seine Anstrengungen rund um das Thema Nachhaltigkeit hat Schneider Electric mehrere Auszeichnungen erhalten. Im Rahmen der „Corporate Knights Global 100 Most Sustainable Corporations“ wurde das Unternehmen mit Rang 29 in der Gesamtwertung und dem ersten Platz im Peer-Group-Ranking prämiert. Außerdem ist Schneider Electric zum neunten Mal in Folge in den A-Listen des Carbon Disclosure Projects (CDP) geführt und auf der „Climate Change A List“ vertreten. Beide Ranglisten wurden anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht.

Für den Nachhaltigkeitsindex von Corporate Knights wurden mehr als 7.500 Unternehmen untersucht und anhand von 21 Schlüsselindikatoren bewertet, darunter Ressourcenmanagement, Mitarbeiterführung und Finanzmanagement. Mithilfe dieser Kriterien wurde schließlich eine Liste von 100 Unternehmen erstellt, die sich durch ihre Verdienste im Bereich der Nachhaltigkeit besonders hervorheben.

Die Climate Change Liste des CDP wiederum basiert auf einer unabhängigen Bewertung von über 8.400 Unternehmen. Davon haben 2019 lediglich 170 Unternehmen den Topstatus „A“ erhalten, das sogenannte „Leadership Level“. Mit dieser Auszeichnung werden die weltweit führenden Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel gewürdigt. Prämiert wurde Schneider Electric unter anderem für seinen Beitrag zur Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sowie für seine Maßnahmen zur Emissionsreduktion und zur Minderung von Klimarisiken.

Das Engagement von Schneider Electric spiegelt sich auch in anderen Ranglisten wider. So wurde das Unternehmen bereits zum siebten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen, ist auf dem FTSE4GOOD Environmental Leaders Europe 40 Index vertreten und wird in den Indizes Vigeo Eiris World120, Europe120 und France 120 gelistet.

Schneider Electric übertrifft eigene Nachhaltigkeitsziele

Beide Auszeichnungen würdigen die Nachhaltigkeitsbemühungen von Schneider Electric im Rahmen des Schneider Sustainability Impacts (SSI). Der SSI wird vierteljährlich veröffentlicht und misst anhand von 21 Schlüsselindikatoren die Fortschritte des Unternehmens bei der Erfüllung seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsverpflichtungen. Ende 2019 hat das Unternehmen die Zielvorgaben für neun dieser Indikatoren sogar angehoben.

„Der Klimanotstand und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken sind die größten Herausforderungen unserer Generation. Wir müssen neue Technologien wirksam einsetzen und unseren Umgang mit Energie als auch die Art und Weise wie wir Gebäude, Städte und Industrien entwerfen, neu überdenken. Nur so können wir den Weg in eine kohlenstofffreie Welt beschreiten. Diese Themen sind von immenser Bedeutung und sollten ganz oben stehen auf der Tagesordnung des Weltwirtschaftsforums in Davos“, so Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO von Schneider Electric. „Bei Schneider Electric ist unser Engagement für die Klimaneutralität in unsere Geschäftsentscheidungen und unsere Unternehmensführung eingeflossen, aber wir müssen unsere Bestrebungen intensivieren und schneller handeln. Die Anerkennung unserer Bemühungen sowohl durch das CDP als auch durch die Corporate Knights ist ein positiver Schritt und gibt uns einen weiteren Schub.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

