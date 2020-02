SOWERO GmbH

Das Unternehmen SOWERO, mit Sitz in Neuburg (Bayerisch-Schwaben), agierte von 1998 bis 2008 als Handwerksbetrieb für Markisen, Sonnenschutz und Fensterbau. Unter der Firmenleitung von Thomas Mattausch wurde 2004 ein zweites Standbein gegründet, und zwar der Online-Vertrieb für Markisen, Rolladen und textilen Sonnenschutz. Das Neuburger Unternehmen gehört deutschlandweit zu den vier größten Onlineanbietern im Bereich außenliegender Sonnenschutz. 2008 konzentrierte man sich dann zu 100 % auf den Online-Handel.

Neben Verkauf und Beratung über die Hotline besticht der Online-Shop mit individuellen und professionellen Lösungen „Made in Germany“. Neben einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis, schnellen Lieferzeiten und hervorragender Qualität erfüllen die Outdoor Produkte höchste Standards.

Der Online-Shop unter www.sowero.de bietet zahlreiche, individuelle Lösungen für Haus und Garten, Wintergärten, Terrassen und Balkone, die dem Kunden ein neues Wohlfühlgefühl zaubern. Geliefert wird bundesweit. Auch Rollladen-Systeme der Extraklasse kann der Kunde nach seinen Wünschen auf dem Online-Portal konfigurieren. Der verbindliche Kaufpreis wird dabei in Echtzeit direkt am Bildschirm angezeigt.

Auch bei der Maßanfertigung von Markisenstoffen und Stoffbespannungen aller Art ist SOWERO führender Online-Fachbetrieb. Die hochwertigen Markisen- und Outdoor-Stoffe werden von den Weltmarktführern Sattler, Dickson und Para bezogen.

Benötigt der Kunde einen textilen Sichtschutz oder Windschutz für Terrasse oder Balkon hat SOWERO auch hier individuelle Lösungen nach Maß im Programm. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, strapazierfähige und pflegeleichte Outdoor-Gewebe verwendet. Hinsichtlich Farbe, Form und Design bleiben keine Wünsche offen.

Abgerundet wird der gut strukturierte Online-Shop durch einen exzellenten Service auch nach dem Kauf. Zu den verschiedenen Produkten von SOWERO erhält der Kunde ausführliche Infos und Downloads – Bedienungsanleitungen, Montageanleitungen und technischen Detailzeichnungen.

Der Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit ist dem Unternehmen besonders wichtig. Importe aus Billiglohnländern kommen für SOWERO nicht in Frage. Nur mit dieser Firmenphilosophie hat SOWERO einen der besten Bewertungsfaktoren bei Trusted Shop in dieser Branche erhalten.

Informieren Sie sich über die vielfältigen Produkte, den herausragenden Service und über den hohen Qualitätsstandard des Unternehmens auf der Webseite www.sowero.de.

Auch zu sehen ist das Unternehmen auf dem TV-Sender „WELT“ in der Zeit vom 17. – 21. Februar 2020 um ca. 19:30. Einschalten und dabei sein!

