Caroline und Andreas Robens beim ersten Charity Cannonball auf Mallorca

Vorfreude bei Caroline und Andreas

Wenn am 1. September Oldtimer, Youngtimer und klassische Sportwagen für die gute Sache auf Mallorca unterwegs sind, ist auch ein bekanntes deutsches Reality-TV-Paar mit am Start: Caro und Andreas Robens.

Unter dem Motto „Zusammen Großes bewirken“ veranstaltet Schönheitschirurg Dr. Christian Wolf am 1. September 2023 den ersten Charity Cannonball auf Mallorca. Zu den prominenten Teilnehmern zählen unter anderem Caro und Andreas Robens. Für die beiden sympathischen Reality-TV-Stars, bekannt unter anderem durch ihre Teilnahme an der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, ist soziales Engagement ebenso wichtig wie für den Organisator. „Sowohl Caro und Andreas Robens als auch ich haben tagtäglich mit Menschen zu tun, die die Werte der Schönheit schätzen. Ich möchte gemeinsam mit ihnen etwas Glück ins Leben derer bringen, die es nicht so einfach haben auf dieser Welt: Kindern in Not“, so der Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie.

Vorfreude bei Caro und Andreas

Caro und Andreas Robens fiebern der Veranstaltung gespannt entgegen: „Wir freuen uns sehr, am ersten Charity Cannonballs teilnehmen zu dürfen, weil es für einen tollen Zweck ist und es etwas anderes ist, als die typischen Charity-Veranstaltungen. Man merkt, dass es eine Herzensangelegenheit von Dr. Christian Wolf ist und er sehr viel Herzblut investiert.“

Fahrt durch den Südwesten von Mallorca

Ob die Robens im Sportwagen, Klassiker oder Oldtimer teilnehmen, wird noch nicht verraten. Fest steht, dass sie wie auch die anderen Teams erst beim Start das Roadbook erhalten und ihre Routenzeit vorab einschätzen müssen. Denn nicht der Schnellste gewinnt, sondern jenes Team, das zeitlich die geringste Abweichung zur geschätzten Zeit halten kann. Man darf gespannt sein, wie gut Caro und Andreas Robens, die vor vielen Jahren von Deutschland nach Mallorca ausgewandert sind, ihre Wahlheimat kennen.

Abendveranstaltung mit Charity-Auktion

Zum Programm gehört neben der Fahrt durch den Südwesten der Baleareninsel auch eine Abendveranstaltung mit Charity-Auktion. „Eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen, für anregende Gespräche, zum Austausch und Netzwerken“, so Christian Wolf. Er lädt alle zur Teilnahme ein, um die „Herzkinder in Bolivien“ und ein Hilfsprojekt auf Mallorca gemeinsam zu unterstützen.

Mehr Infos und Pressebilder zum Download: https://www.charitymallorca.com/

Dr. Christian Wolf – Expertise

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums der Humanmedizin in Innsbruck war der gebürtige Bayer Christian Wolf in unterschiedlichen Kliniken tätig. In den Abteilungen für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie sammelte er vielfältige Erfahrungen. Dass darauf die entsprechende Facharztausbildung folgte, stand für den Mediziner immer schon fest: „Schon in jungen Jahren wollte ich diesen Beruf ergreifen. Auf diesem Gebiet kann ich Menschen helfen. Manchmal sind es nur kleinere Eingriffe, die Großes bewirken, nämlich mehr Lebensqualität für den Betroffenen.“ Weitere wertvolle Erfahrungen sammelte er im Rahmen von Hospitationen bei namhaften Experten in Österreich und Deutschland. Mit seinen zahlreichen Mentoren verbindet ihn nicht nur gemeinsame Zusammenarbeit, sondern auch Freundschaft.

Christian Wolfs Patienten schätzen seine Expertise und auch das Gefühl der Sicherheit. Dafür sorgen die ausführlichen Beratungsgespräche und Erklärungen, für die sich der Arzt viel Zeit nimmt. „Ich stelle stets sicher, dass meine Patienten und Patientinnen über alle Aspekte der Behandlung aufgeklärt sind und ihre Vorstellungen gut umgesetzt werden. Angefangen vom Erstgespräch mit einer eingehenden Beratung bis hin zu den Voruntersuchungen und zur individuellen Operationsplanung, dem Eingriff an sich und auch der fürsorglichen Nachbehandlung.“ Dr. Christian Wolf und seine kompetenten Mitarbeiter sind jederzeit als zuverlässige Ansprechpartner präsent.



Dr. med. univ. Christian Wolf, Executive MBA

Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Praxis München: Airport Business Center, Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos

Tel: +49 1520 346 0727

Mail: info@muenchen-plastischerchirurg.de

Wesbite: www.muenchen-plastischerchirurg.de

Praxis Mallorca: Clinica Luz, Carrer Camilo José Cela, 20 07014 Palma

Tel: +34 653 544 600

Mail: info@plastischechirurgie-mallorca.com

Website: www.plastischechirurgie-mallorca.com

