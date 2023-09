1st Class Session mit Lisa-Marie Ramm & Marvin Merkhofer

The Voices of: Lisa-Marie Ramm und Marvin Merkhofer spielen mit der 1st Class Session in Lüneburg

Die 1st Class Session, rund um das kreative Gesicht Peer Frenzke, präsentiert eine außergewöhnliche Musikveranstaltung der Extraklasse. Während dieser einzigartigen Sessions werden talentierte Musiker:innen zu neu formierten Bands zusammengestellt, um populäre, teils außergewöhnliche Songs auf ihre ganz eigene, kreative Art und Weise zum Leben zu erwecken. Hier entsteht eine faszinierende Mischung aus erstklassigen Musikern, die ihre individuellen Talente und Stärken in die Musik einbringen und somit ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Die 1st Class Session bietet eine einzigartige Plattform, um aufstrebende Talente zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre künstlerische Vision zu entfalten. Die scheinbar zufällige Zusammenstellung der Musiker:innen verleiht dieser Session einen besonderen Reiz und schafft eine magische Atmosphäre, in der die Songs auf eine ganz besondere Art und Weise interpretiert werden.

Zu diesem aktuellen Termin wird sich Lisa-Marie Ramm und Marvin Merkhofer das Mikrofon greifen. Begleitet werden diese TOP-Voices von einer fantastischen Bandkomposition aus:

Andre Wenzlitschke (drums) – Stefanie Heinzmann, Revolverheld, Flo Mega, Namika

Marius Goldhammer (bs) – BAP, Chaka Khan, Joy Denalane, Max Mutzke, Teddy TV Show

Stefan Rebelski (keys) – Ben Zucker, Tom Gregory, Giovanni Zarrella, Thomas Godoj, Godewind

Peer Frenzke (gui + Producer) – Ian Cussick, Edo Zanki, Julia Neigel, Stoppok etc.

Lisa-Marie Ramm – Ein Stimmtalent, was verzaubert

Lisa-Marie Ramm ist eine junge Künstlerin, deren Stimme verzaubert. Schon in der Schule entdeckte sie ihr Gesangstalent und berührte unvorhergesehen die Zuhörer:innen, als sie Adeles Song „Hello“ sang. Dieser Moment war der Beginn einer aufregenden Reise für Lisa.

Im Jahr 2020 führte ihr Weg sie geradewegs in die Talentshow „The Voice Kids“, wo sie mit ihrem Coach Sasha schließlich den Sieg errang. Diese Erfahrung bestärkte Lisa in ihrem Traum, sich als Musikerin zu verwirklichen.

Seitdem arbeitet sie intensiv mit dem renommierten Produzenten Peter Hoffmann zusammen, der bereits mit Künstlern wie Lina und Tokio Hotel zusammengearbeitet hat. Peter Hoffmann ist von Lisa-Maries unfassbar starker Stimme und ihrer Natürlichkeit begeistert. Er erkennt ein Potenzial in ihr, das man nur selten bei so einem jungen Talent findet.

Gemeinsam arbeiten Lisa und Peter an ihrem ersten Album, das mit Spannung erwartet wird. Die Kombination aus Lisas außergewöhnlicher Stimme und Peters Erfahrung und Expertise verspricht ein musikalisches Meisterwerk.

Lisa-Marie Ramm ist eine aufstrebende Künstlerin, die mit ihrer Stimme verzaubert und das Potenzial hat, die Musikwelt zu erobern. Ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Musik sind unverkennbar, und wir können gespannt sein auf das, was die Zukunft für sie bereithält.

Marvin Merkhofer – Schubumkehr durch „The Voice of Germany“

Marvin Merkhofer ist längst kein Newcomer mehr im Raum Mannheim. Nachdem er 2019 Teilnehmer bei „The Voice of Germany“ war, arbeitet er an einem eigenen Album. Mittlerweile ist er mit namenhaften Bands wie „The Wright Thing“ oder „Shebeen“ unterwegs und singt sich immer öfter durch ganz Deutschland. Durch seine musikalischen Kenntnisse an Gitarre und Klavier trifft man Ihn auch gerne mal alleine oder im Duo in akustischem Stil an. Rock, Pop, Jazz, oder auch mal ruhig bedient er mühelos und nimmt sein Publikum jedes Mal mit auf eine kleine Reise.

1st Class Session:

https://www.1stclass-session.de

Datum, Ort und Zeiten:

Fr., 29.09.2023

Ritterakademie

Am Graalwall 12, 21335 Lüneburg

Einlass: 19:00 Uhr

Show: 20:00 Uhr

Ticketpreis inkl. MwSt (pro Person) – VVK/Vorverkauf zzgl. Gebühren:

28,00 EUR Regulär

25,00 EUR Clevercard mit max 2 PAX auf einer Clevercard

20,00 EUR Ermäßigt für Schüler, Studenten, Person ab GdB 50

Ticketpreis inkl. MwSt (pro Person) – AK/Abendkasse:

33,00 EUR Regulär

30,00 EUR Clevercard mit max 2 PAX auf einer Clevercard

25,00 EUR Ermäßigt für Schüler, Studenten, Person ab GdB 50

VVK über:

Lüneburg Tickets – https://www.lueneburgtickets.de

LZ-Kasse im Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18 – 19, 21335 Lüneburg

Veranstalter:

Campus Lüneburg e.V., Wichernstraße 34b, 21335 Lüneburg

https://www.die-ritterakademie.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 39806366

web ..: https://www.combiful.com

email : press@combiful.com

Moin und herzlich Willkommen bei der combiful GmbH

Mit Leidenschaft und vollem Einsatz agieren wir bereits seit 3 Jahrzehnten als Dienstleistungsagentur im Event-, Cruise und Tourneebereich. Wir beschäftigen uns mit dem strategischen Aufbau von Künstler*innen sowie Event und Entertainment Konzepten und führen diese zur Marktreife bzw erweitern und optimieren diese unter Einbeziehung von Marketingzielen. Unser Team entwickelt hierzu inhaltliche Konzepte und medientechnische Lösungen für Events, Cruise Productions und Shows aller Art.

Zu unseren Referenzen zählen:

Rockliner, Udo Jürgens, Reamonn, Ole Ohlendorff, TUI Cruises, Nana Mouskouri, Beat-Club – The Story, Udo Lindenberg, Stars del Mar, Rea Garvey, Beiersdorf AG, Full Metal Cruise, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Vermögensberatung, World Club Cruise u.v.m.

Pressekontakt:

combiful GmbH

Herr Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

fon ..: +49 40 39806366

email : press@combiful.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Mitglied der Swiss Hospitality Collection: Castlewood Hotels & Resorts eröffnet Hotel Royal in Luzern Abrechnungsbetrug bei Corona-Testzentren: Ein Rechtsanwalt verteidigt bundesweit