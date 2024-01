Castlewood Hotels & Resorts übernimmt historisches Hotel Krone im bayrischen Oettingen

Das 600 Jahre alte Fachwerkgebäude wird derzeit vollständig saniert und im Laufe des Jahres fertiggestellt. In einem Anbau entstehen weitere Zimmer, Tagungsmöglichkeiten sowie ein Wellnessbereich.

Mit dem anvisierten Start des Hotel- und Gastronomiebetriebes im Frühjahr 2025 stehen für Übernachtungen in Oettingen insgesamt 40 Hotelzimmer bereit. Hinzu kommen mehrere Seminarräume, der traditionelle Kronensaal und der Gewölbekeller. Ergänzt wird das Angebot um ein Restaurant mit gehobener, regionaler Küche.

„Wir freuen uns sehr, dass das Hotel Krone in Oettingen mit Castlewood Hotels & Resorts eine hervorragende Pächterin gefunden hat“, so Bürgermeister Thomas Heydecker. Weiter verrät er, dass Castlewood Hotels & Resorts seit dem ersten Vor-Ort-Termin der Wunschkandidat im Bewerberfeld gewesen sei.

„Wir freuen uns ebenfalls, dieses Prachtobjekt der Stadt Oettingen übernehmen, eröffnen und anschliessend betreiben zu dürfen. Es passt mit seiner historischen Bedeutung hervorragend in unser Portfolio und portraitiert im wahrsten Sinne des Wortes die Positionierung ,Tradition with a twist'“, fügt Walter Neumann, CEO der Castlewood Hotels & Resorts, hinzu.

Das von Castlewood Hotels & Resorts angedachte Betriebskonzept ermöglicht zukünftig die für das Hotel Krone erforderliche Individualität, um sich auf die Besonderheiten und Traditionen der Region sowie den einmaligen Gebäudekomplex einzustellen. Schliesslich verschmelzen in der Krone 600 Jahre Oettinger Stadtgeschichte, drei Einzeldenkmäler und moderne Architektur miteinander. Andererseits bringt Castlewood Hotels & Resorts gleichzeitig einschlägige Erfahrung im Führen von Hotelbetrieben mit, die bereits über eine etablierte Unternehmensstruktur verfügen.

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe hat sich in den letzten Jahren erfolgreich im Segment von Schloss- und Landhotels entwickelt und zeichnet sich durch ihr Engagement für herausragende Gastfreundschaft, exquisites Design und Beibehaltung von Traditionen aus. Zudem gehört Castlewood Hotels & Resorts zur Grand Metropolitan Hotels Gruppe. Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle sowie agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.

Der Grundstein zu Castlewood Hotels & Resorts wurde 2017 gelegt. Castlewood Hotels & Resorts ist eine Marke im Segment von Schloss- und Landhotels. Sie zeichnen sich durch ihr Engagement für herausragende Gastfreundschaft, exquisites Design und Beibehaltung von Traditionen aus.

Derzeit gehören folgende Hotels zum Portfolio der Gruppe: Landgasthof Karner im Chiemgau, Schlosshotel Althörnitz in der Oberlausitz, Landgasthof Post im Achental, Kurhaushotel Bad Salzhausen in der Wetterau, Hotel Kammweg im Thüringer Wald, Hotel Ahornhof im Bayerischen Wald, Hotel Schwarzwald in Freudenstadt, Parkhotel in Bad Bertrich, Hotel Royal in Luzern am Vierwaldstättersee sowie das Hotel Krone in Oettingen.



