Hotel BEI SCHUMANN schafft Sprung ins Hotel-Top-Ranking – Die 101 Besten Hotels Deutschlands

Das 101 Beste Hotel Deutschland Ranking gibt es erst seit fünf Jahren. Und das Hotel BEI SCHUMANN schaffte im aktuell veröffentlichten Jahresranking 2023/2024 erstmals den Sprung in die Top 101.

Kirschau, November 2023. „Für meinen Mann und mich und meine Kinder ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Unser familiengeführtes 5-Sterne-Superior-Luxusresort mit dem in Sachsen einzigartigen sinnlichen SPA-TEMPEL gehört zu den 101 Besten Hotels Deutschlands“, freut sich Petra Schumann, dass es das Luxusresort BEI SCHUMANN in das Ranking der 101 Besten Hotels geschafft hat. Besonders stolz ist die Familie, dass ihr Hotel in der Kategorie „SPA-Health-Resorts“ auf Platz 12 gewählt wurde.

Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland über 11.000 Hotels gibt und sich darunter viele exzellente Häuser befinden, ist eine Platzierung unter den 101 Besten Hotels Deutschlands ein ganz besonderer Erfolg. In das Ranking der 101 Besten Hotels Deutschlands werden nur die absoluten Top-Hoteladressen aufgenommen. Das aussagekräftigste Hotel-Ranking Deutschlands basiert auf drei Säulen: Erstens spiegelt es die Sicht der Gäste wider. Dazu werden die Bewertungen der Hotels auf den beiden Portalen tripadvisor und booking.com ausgewertet. Die zweite Säule konzentriert sich auf die Auszeichnungen der Hotels in etablierten Publikationen wie dem Hornstein- und dem Bilanz-Ranking. Drittens bewerten Experten die Hotels vor Ort. Alle drei Säulen werden für das Endergebnis gleich gewichtet.

Erstmalig im Gesamtranking dabei

Das 101 Beste Hotel Deutschland Ranking gibt es erst seit fünf Jahren. Und das Hotel BEI SCHUMANN schaffte im aktuell veröffentlichten Jahresranking 2023/2024 erstmals den Sprung in die Top 101. Es befindet sich im Platzierungsumfeld anderer Top-Hotels wie dem Hotel Bayerischer Hof München, dem Hotel Fährhaus Sylt oder dem Hotel Adlon Kempinski Berlin. „Die erstmalige Aufnahme unseres Hotels in die 101 Besten Hotels Deutschlands ist für uns die absolute Motivation, den eingeschlagenen erfolgreichen Weg fortzusetzen und unser Hotel- und SPA-Angebot nicht nur ausgezeichnet, sondern demnächst exzellent bis grandios zu präsentieren. Unser Ziel ist es, im nächsten Ranking eine deutlich höhere Platzierung in Deutschlands relevantestem Hotel-Ranking zu erreichen“, kommentiert Petra Schumann die aktuelle Auszeichnung. Auf der Website www.die-101-besten.com wird das Hotel BEI SCHUMANN in Bild und Wort vorgestellt und kann bei Interesse auch direkt online gebucht werden.

Über das HOTEL BEI SCHUMANN

Das 5-Sterne Superior HOTEL BEI SCHUMANN und einem Gourmet Restaurant mit einem Michelin-Stern, 17 Gault&Milllau Punkten, 7 Gusto-Pfannen und drei Fs im Feinschmecker, mit Sitz in Kirschau, eingebettet im Oberlausitzer Bergland, gehört seit der Eröffnung im Jahr 1998 zu Deutschlands Topadressen im Bereich Wellness- und Luxushotels. Der exklusive SPA-Bereich mit dem zurzeit einzigen Hotel-Flying-Pool in Deutschland, die vielfältige Kulinarik des Hauses und eine ausgeprägte Liebe zum Detail, machen das HOTEL BEI SCHUMANN zu einem Ort voller Sinnlichkeit und Romantik. Das Hotel wird erfolgreich von den Eheleuten Petra und Rüdiger Schumann mit ihren Kindern Samira Schumann und Frederik Nebrich geleitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHUMANN HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Frau Petra Schumann

Bautzener Straße 74

02681 Schirgiswalde-Kirschau

Deutschland

fon ..: 03592-5200

web ..: https://www.bei-schumann.de/

email : info@bei-schumann.de

Das 5-Sterne-Superior Hotel BEI SCHUMANN mit Sitz in Kirschau, eingebettet im Oberlausitzer Bergland, gehört seit der Eröffnung im Jahr 1998 zu Deutschlands Topadressen im Bereich Wellness- und Luxushotels. Die beiden exklusiven Spa-Bereiche mit dem zurzeit einzigen Hotel-Flying-Pool in Deutschland, die vielfältige Kulinarik des Hauses und eine ausgeprägte Liebe zum Detail machen das Hotel BEI SCHUMANN zu einem Ort voller Sinnlichkeit und Romantik.

Das Hotel wird erfolgreich von den Eheleuten Petra und Rüdiger Schumann sowie von Tochter Samira Schumann und Sohn Frederik Nebrich geleitet.

Pressekontakt:

SCHUMANN HOTEL RESTAURANTS & SPA-TEMPEL GmbH

Frau Petra Schumann

Bautzener Straße 74

02681 Schirgiswalde-Kirschau

fon ..: 03592-5200

email : info@bei-schumann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Faltbarer Sensorspiegel von simplehuman für perfektes Licht fürs Zuhause oder auf Reisen Stromnetze von HanseWerk-Tochter SH Netz und TenneT sind die Schlüssel-Infrastruktur für Klimaneutralität