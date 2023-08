Hotel BEI SCHUMANN – Kulinarische Doppelspitze im JUWEL

Tobias Heldt und Robert Hauptvogel kochen nun gemeinsam im 1-Sterne-Restaurant JUWEL. Hauptvogel und Heldt wollen mit ihren kulinarischen Kreationen den zweiten Michelin-Stern in das Hotel holen.

Kirschau, August 2023. Das renommierte 5-Sterne Superior Hotel BEI SCHUMANN in Kirschau ist stolz darauf, einen weiteren Küchenchef mit Tobias Heldt vorzustellen. Ab 15. August wird Heldt, der zuletzt als Küchenchef bei Tim Raue arbeitete, gemeinsam mit Robert Hauptvogel das Küchenteam führen. Die beiden Küchenchefs Hauptvogel und Heldt versprechen mit ihrer außergewöhnlichen kulinarischen Expertise und Kreativität ein neues Gourmet-Level für die JUWEL-Gäste zu erreichen.

Der talentierte und erfahrende Heldt bringt eine reiche Erfolgsgeschichte aus renommierten Restaurants und Hotels mit sich. Seine Leidenschaft für die kulinarische Kunst begann früh, und er verfeinerte sein Können bei einigen der angesehensten Köche Deutschlands wie zum Beispiel beim 2-Sternekoch Nils Henkel. Der 35-Jährige kehrt nun in seine sächsische Heimat zurück, um im Hotel BEI SCHUMANN gemeinsam mit Robert Hauptvogel neue kulinarische Visionen auf den Teller zu bringen. „Es ist für mich eine große Ehre, das erfolgreiche JUWEL Kochteam im Hotel BEI SCHUMANN mit meinen Kochkünsten in eine neue Genuss-Ära zu führen“, erklärt Tobias Heldt.

„Ich freue mich zusammen mit Robert Hauptvogel darauf, die JUWEL Küche an die Erwartungen eines 2-Sterne-Michelin-Restaurants heranzuführen.“ Erklärtes Ziel der beiden Küchenchefs ist es, einen weiteren Stern für das JUWEL zu erkochen. „Mit unserer doppelten Expertise in der Verwendung hochwertiger regionaler und überregionaler Zutaten und unserem Gespür für raffinierte Geschmackskompositionen werden wir gemeinsam kulinarisch anspruchsvolle Menüs kreieren, die die Gäste verwöhnen werden“, freut sich Hauptvogel auf die Zusammenarbeit.

Das Hotel BEI SCHUMANN, das für seine exzellente 1-Sterne-Küche und seinen hervorragenden Service bekannt ist, ist überzeugt, dass das Zusammenspiel der beiden Küchenchefs die hohen Standards und den Ruf des JUWELs weiter stärken werden. „Wir sind begeistert, Tobias Heldt als weiteren Küchenchef in unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, so Hotelchefin Petra Schumann. „Seine Fähigkeiten und seine Leidenschaft für die kulinarische Kunst passen perfekt zur SCHUMANN-Vision, unseren Gästen außergewöhnliche Genussmomente zu bieten. Wir sind sicher, dass die Kreationen der beiden Küchenchefs unsere anspruchsvollen Gäste begeistern und das JUWEL als kulinarisches Ziel in der Region und über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt machen werden. Wir glauben auch, dass dieses dynamische Duo großes Interesse bei aufstrebenden Fachkräften und Personen der Gastronomie und Service wecken wird, die Teil unseres erfolgreichen Teams werden möchten und nach neuen Herausforderungen auf Sterne-Niveau suchen, sowie unsere kulinarische Vision und unsere Ziele teilen.“

Das Hotel BEI SCHUMANN lädt alle Gäste herzlich dazu ein, sich von Robert Hauptvogels und Tobias Heldts außergewöhnlichen Kreationen ab dem 27. September im JUWEL zu überzeugen und sich von ihrer Kochkunst verzaubern zu lassen. Die Gäste können sich auf innovative Sterne-Menüs freuen, die die Tradition der Region mit zeitgemäßen kulinarischen Trends verbinden werden.

Das 5-Sterne-Superior Hotel BEI SCHUMANN mit Sitz in Kirschau, eingebettet im Oberlausitzer Bergland, gehört seit der Eröffnung im Jahr 1998 zu Deutschlands Topadressen im Bereich Wellness- und Luxushotels. Die beiden exklusiven Spa-Bereiche mit dem zurzeit einzigen Hotel-Flying-Pool in Deutschland, die vielfältige Kulinarik des Hauses und eine ausgeprägte Liebe zum Detail machen das Hotel BEI SCHUMANN zu einem Ort voller Sinnlichkeit.

Das Hotel wird erfolgreich von den Eheleuten Petra und Rüdiger Schumann sowie von Tochter Samira Schumann und Sohn Frederik Nebrich geleitet.

