Kulinarische Sterne

Toronto wird das erste MICHELIN-Guide Ziel in Kanada

Bochum/Toronto, 16. Mai 2022 – Es ist ein Novum in der Geschichte des MICHELIN Guide: Der renommierte internationale Kulinarik-Guide veröffentlicht im Herbst 2022 den MICHELIN Guide Toronto. Somit bekommt Ontarios Hauptstadt als erstes Reiseziel Kanadas einen eigenen Band des Gourmet-Führers.

Mit der von MICHELIN und Destination Toronto bekannt gegebenen Entscheidung, die Reihe MICHELIN Guide mit einer eigenen Ausgabe zu Torontos Restaurant-Szene zu veröffentlichen und die örtlichen Spitzenköche mit den vielbeachteten Sternen zu ehren, beginnt für Ontarios Hauptstadt ein neues Kapitel. Der Verlag würdigt damit das dichte Netz an charmanten Cafés und High-End-Restaurants, die sich seit Jahren in Toronto eine Präsenz aufbauen und die aufstrebenden Köche mit lokal produzierten Zutaten einzigartige Gaumenfreuden präsentieren.

„Dies ist ein aufregender Moment für unsere Stadt, da Toronto das erste MICHELIN-Guide-Reiseziel in Kanada sein wird“, sagte Bürgermeister John Tory. „Dies stärkt unseren Ruf als Weltdestination für Essen und Kulinarik. Tory dankte vor allem den vielen renommierten Köchen, die sich in Toronto niedergelassen und dabei „geholfen haben, an diesen Punkt zu kommen und all die wunderbaren Restaurants präsentieren zu können. Ein großes Dankeschön an alle, die dies möglich gemacht haben: MICHELIN, Destination Toronto, Destination Ontario und Destination Canada.“ In der Zeit bis zur Veröffentlichung des Reiseführers ermutigt der Bürgermeister die Einwohner Torontos, die Wiederbelebung der Restaurant-Szene der Stadt weiterhin zu unterstützen und vor Ort zu speisen, „um das vielfältige kulinarische Angebot unserer Restaurants zu probieren.“

Auch Scott Beck, Präsident und CEO von Destination Toronto, sieht in dem MICHELIN Guide Toronto einen „perfekten Weg, um unsere kulinarische Gemeinschaft zu feiern.“ Und mehr noch werde es „eine wirkungsvolle Möglichkeit sein, unsere kulinarischen Fähigkeiten mit neuen Zielgruppen aus der ganzen Welt zu teilen. Wir sind sehr stolz darauf, mit Michelin und unseren Destinationspartnern Destination Ontario und Destination Canada zusammenzuarbeiten, um den MICHELIN Guide zum ersten Mal nach Kanada zu bringen.“

Doch bevor die Ehrungen vergeben werden, sind die Testesser und Inspektoren noch einige Monate in Toronto unterwegs. Anschließend werden mehrere vielversprechende Restaurants mit einem, zwei oder drei Sternen für eine unvergleichliche Küche ausgezeichnet. Sie vergeben auch Bib Gourmand-Bewertungen an Restaurants, die qualitativ hochwertiges Essen zu guten Preisen anbieten, und verleihen den MICHELIN Green Star an Restaurants, die sich mit nachhaltiger Gastronomie befassen.

Für eine bestmögliche Transparenz sind die MICHELIN-Inspektoren anonym unterwegs, um von den getesteten Restaurants nicht bevorzugt, sondern als ganz normale Gäste behandelt zu werden. Sie sind unabhängig, zahlen ihr Essen selbst und folgen bei ihrer Bewertung fünf strengen Kriterien: die von den Köchen verarbeiteten Produkte müssen eine hohe Qualität aufweisen und die Küchenchefs müssen sowohl den Umgang mit Aromen als auch die Kochtechniken beherrschen. Auch die Persönlichkeit des Küchenchefs wird bewertet – und um eine größtmögliche Konsistenz erkennen zu können, wird jedes Restaurant mehrmals im Jahr inspiziert.

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN Guides, ist sicher, dass der eigene Band für Toronto einen Meilenstein darstellt: „Diese erste Auswahl für Kanadas größte Stadt und unsere erste im Land wird die lokalen Aromen, die internationale Inspiration und die ausgeprägte Kreativität repräsentieren, die Torontos Restaurantszene zu Weltklasse machen.“ Die internationale Bedeutung und Beachtung eines eigenen MICHELIN GUIDE ist groß, und MICHELIN arbeitet mit Destinationsmarketing-Organisationen oder Tourismusverbänden zusammen, um die Reisebranche an den jeweiligen Standorten zu fördern. Trotz kompletter Unabhängigkeit voneinander, arbeiten MICHELIN und Destination Toronto an gemeinsamen Werbe- und Marketing-Aktivitäten.

Der erste MICHELIN Guide Toronto und die darin besprochenen Auswahl an Restaurants ist dabei nur ein weiterer Schritt, der sich der Betreuung und Auszeichnung außergewöhnlicher Hotels in Toronto durch Tablet Hotels, den Hotelexperten von MICHELIN Guide, anschließt.

MICHELIN in Kanada

Der französische Reifenhersteller MICHELIN eröffnete 1971 in Bridgewater und Pictou County, Nova Scotia, eine der ersten nordamerikanischen Produktionsstätten in Kanada. Das Unternehmen leistet heute einen wichtigen Beitrag zur kanadischen Wirtschaft im Bereich der nachhaltigen Mobilität – allerdings nicht nur im Reifensektor, sondern mit zahlreichen Aktivitäten, die weit über die Reifenproduktion hinaus gehen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 4.000 Mitarbeiter in Kanada.

Über MICHELIN North America, Inc.

Das führende Mobilitätsunternehmen MICHELIN arbeitet mit Reifen und möchte getreu dem Motto „Motion for Life“ nicht nur mit Reifen das Leben bewegen. MICHELIN widmet sich der Verbesserung der Mobilität und Nachhaltigkeit seiner Kunden und entwickelt und vertreibt die am besten geeigneten Reifen, Dienstleistungen und Lösungen für die Bedürfnisse seiner Kunden. MICHELIN bietet digitale Dienstleistungen, Karten und Reiseführer, um Reisende auf ihren Reisen zu bereichern und diese Touren zu einzigartigen Erlebnissen zu machen. Das Unternehmen bringt sein Know-how in neue Märkte ein und investiert in High-Tech-Materialien, 3D-Druck und Wasserstoff, um eine Vielzahl von Branchen zu bedienen – von der Luft- und Raumfahrt bis zur Biotechnologie. MICHELIN North America hat seinen Hauptsitz in Greenville, South Carolina, beschäftigt rund 22.500 Mitarbeiter und betreibt 34 Produktionsstätten in den USA und Kanada. (Michelinman.com)

Informationen für die Redaktion:

Passendes Bildmaterial zu unserem Newsletter befindet sich hier.

Über Destination Toronto: Destination Toronto, Torontos Kongress- und Fremdenverkehrsbüro (Convention and Visitors Association), ist ein Industrieverband mit mehr als 1.200 Mitgliedern, der gegründet wurde, um Toronto und seine weitere Umgebung als bemerkenswertes Reiseziel für Touristen, Tagungsdelegationen und Geschäftsreisende aus aller Welt zu präsentieren und zu vermarkten. Weitere Infos unter www.destinationtoronto.com

Über The Destination Office: The Destination Office ist eine Full-Service-Destination-Marketing-Agentur. Wir öffnen Türen zu spektakulären Destinationen und zu einzigartigen Tourismus-Erlebnissen, zu Journalisten, Reiseveranstaltern, Reisebüros und Verbrauchern. Unsere Leidenschaft gehört den Menschen, Orten und Geschichten. Weitere Informationen warten auf Sie unter www.destination-office.de

Pressekontakt:

In Deutschland:

Christine Lingemann

Media and Press Relations Manager Germany

Destination Toronto proudly [re]presented by

THEDESTINATIONOFFICE

Lindener Str. 128 | 44879 Bochum | Germany

Tel: +49 – 234 – 89 037 937

Fax: +49 – 234 – 32 49 80 79

christine@destination-office.de

www.destination-office.com

facebook.com/destinationoffice |@DestOffice

In Kanada:

Jessica Halliday

Media Relations Manager

Destination Toronto

jhalliday@TORCVB.COM |www.destinationtoronto.com

www.facebook.com/destinationtoronto

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Destination Toronto

Frau Jessica Halliday

Lindenerstraße 128

44879 Bochum

Deutschland

fon ..: +49 – 234 – 89 037 937

web ..: http://www.DestinationToronto.com

email : christine@destination-office.de

Destination Toronto, Torontos Kongress- und Fremdenverkehrsbüro (Convention and Visitors Association), ist ein Industrie-Verband mit mehr als 1.200 Mitgliedern, der gegründet wurde, um Toronto und seine weitere Umgebung als bemerkenswertes Reiseziel für Touristen, Tagungsdelegationen und Geschäftsreisende aus aller Welt zu präsentieren und zu vermarkten. Weitere Informationen unter www.DestinationToronto.de

Pressekontakt:

Destination Toronto proudly [re]presented by THEDESTINATIONOFFICE

Frau Christine Lingemann

Lindenerstraße 128

44879 Bochum

fon ..: +49 – 234 – 89 037 937

web ..: http://www.destination-office.de

email : christine@destination-office.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wiederverwendbare Chemieverpackungen bei Buchem