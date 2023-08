Bestellen Sie eine Holzskulptur nach Ihren individuellen Wünschen im Stil der Künstlerin Simone C. Levy

Simone C. Levy kreiert freistehende Holzskulpturen, sowie Wandgestaltungen. Auch Materialmix mit Stein und Farbe.

Ihre Formensprache ist fließend, abstrakt mit einer klaren Aussage.

Simone C. Levy’s vielfältigen Holzskulpturen können in ihrer Werkstatt und Galerie sowie auf ihrer Website www.sclevy.de besichtigt werden.

Für sie ist die Bildhauerei ein Instrument der Erkenntnis, eine Möglichkeit, sich mit der Bedeutung und den Tiefen des Lebens auseinander zu setzen. Die Berührung mit geistigen Ebenen, hilft, das Leben als physisches, mentales, emotionelles und spirituelles Ganzes zu erleben und zu begreifen. Es ist ihr Ziel und eine stete Herausforderung, dieses Erleben und die empfangenen Impulse in eine individuelle physische Form zu bringen. Der Werkstoff Holz war sehr früh ihr bevorzugtes Material. Da sie sich gerne auf ein Gegenüber einlässt, kommt ihr das gewachsene Holz mit seinem individuellen Charakter sehr entgegen. Mit dem Arbeitsprozess setzt sie ihre Lebensphilosophie in die Praxis um: Trotz unserer vielschichtigen, komplizierten und oft naturfeindlichen Lebensweise, so harmonisch wie möglich mit der inneren und äußeren Natur in Einklang zu leben.

Jedes Jahr nimmt die Künstlerin weltweit an internationalen Symposien teil. Meist mit ihrem Lieblingsmaterial Holz, jedoch auch mit Skulpturen aus Schnee und Eis. Als Co- Organisatorin des internationalen Symposiums Reckenthal 2009-2011 und 2014 entstand der ca. 9 km lange Skulpturenweg im Gelbachtal bei Montabaur.

Einige Kunstpreise und Kunst-am-Bau-Aufträge sind ein weiterer Aspekt erfolgreichen Schaffens.

TV Dokumentationen, private und öffentliche Ankäufe haben ihre Werke regional und international bekannt gemacht.

Seit 1991 ist sie Mitglied des BBK Rheinland-Pfalz und seit der Gründung des Kunstforums Westerwald e.V. 1992 auch dort aktives Mitglied, davon 6 Jahre als 1. Vorsitzende.

Seit der Gründung des Vereins ART-MOVES-EUROPE vor wenigen Jahren, ist sie auch dort aktives Mitglied.

Neben der freien Arbeit lässt sie sich auch gerne auf individuelle Wünsche und Aufträge ein, wie zum Beispiel gefällten Bäumen in privaten und öffentlichen Gärten neues Leben einzuhauchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Skulpturen Simone Carole Levy

Frau Simone Carole Levy

Kirchstrasse 3e

56203 Höhr-Grenzhausen

Deutschland

fon ..: 015229575267

web ..: https://www.sclevy.de

email : sclevy@email.de

Die Künstlerin Simone C. Levy bildet in ihren Holzskulpturen Erkenntnis und Emotionen ab. Ihre Passion ist der Einklang im Menschen und zwischen Mensch und Natur auf persönlicher, sozialer und politischer Ebene. Sie lässt sich auf die Individualität von Wuchs und Maserung , dem Charakter des Holzes ein. Wie in einem Tanz führt sie den Stamm zur Harmonie neuer Schöpfung. Sie nutzt die Dreidimensionalität der Skulptur komplett aus und bringt damit erstaunliche Blickpunkte zum Vorschein. Geistiges und Greifbares durchdringen sich harmonisch.



