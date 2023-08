Personal Trainer Dennis Horn: Individuelles Training für Gesundheit, Erfolg und Spaß

Dennis Horn, erfahrener Sportwissenschaftler & Personal Trainer aus Dortmund, bietet individuelles Training für Leistung, Gesundheit & Spaß. EMS-Training, Gewichtsreduktion, Kraftaufbau & mehr.

Dennis Horn hat Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Rehabilitation und Prävention studiert. Diese fundierte Ausbildung bildet die Grundlage für seine Expertise als Personal Trainer.

Im Rahmen eines professionellen Eingangschecks erfasst er individuelle Voraussetzungen und definiert gemeinsam mit seinen Kunden Zielvorstellungen. Die Trainingsplanung orientiert sich dabei vollständig an den Bedürfnissen des Einzelnen. Das Training kann flexibel in privater Atmosphäre, zu Hause, im Büro oder im Freien stattfinden.

Mehr Leistungsfähigkeit, gesteigerte Lebensfreude und langfristige Gesundheit stehen im Fokus. Doch vor allem soll das Training Spaß machen.

Dennis Horn verfolgt einen klassischen Trainingsansatz, der auf einer gründlichen Anamnese basiert. Dies beinhaltet gesundheitsorientiertes Krafttraining, Ernährungsberatung und Gewichtsmanagement.

Besonders herausstechend ist der Einsatz des Elektromyostimulationssystems (EMS) von Miha-Bodytec. Diese Methode wird von nur wenigen mobilen Personaltrainern im Ruhrgebiet angewendet. Neben dem klassischen, gelenkschonenden EMS-Training ermöglicht dieses System auch Cardio- und Stoffwechseltraining. Jede Trainingseinheit schließt mit einer entspannenden Bodyrelax Session ab.

Zu den Erfolgsgeschichten zählen beeindruckende Ergebnisse, wie beispielsweise eine Gewichtsreduktion von 28 Kilo innerhalb von 9 Monaten. Aber auch gezieltes Krafttraining für sportartspezifische Anforderungen ist Teil der Erfolgsgeschichten. Besonders bei älteren Klienten wurde eine spürbare Verbesserung der Gesamtkraft und Beweglichkeit erzielt. In einigen außergewöhnlichen Fällen konnte sogar eine Reduktion von Medikamenten erreicht werden.

Doch nicht nur die langfristige Betreuung von Kunden, die gesund älter werden möchten, steht im Fokus. Auch Kunden mit kurzfristigen Zielen wie der Vorbereitung auf die Strandfigur konnten ihre Ziele erfolgreich erreichen. Dennis Horns umfassendes Fachwissen und individueller Trainingsansatz haben eine Vielzahl von Menschen dabei unterstützt, ihre persönlichen Fitnessziele zu realisieren.

Das Training ist äußerst vielfältig und reicht von einfachen Hilfsmitteln wie Handtüchern bis zu Medizinbällen. Eine Besonderheit ist das LED-gestützte Reaktionstraining, das für zusätzliche Abwechslung sorgt. Im Laufe der Jahre besuchte er viele Weiterbildungen, insbesondere in den Bereichen Training, Ernährung, Stretching, Massage und Kinesiologie. Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist stets bestrebt, auf dem neuesten Stand der Industrie zu bleiben. Dies wird durch regelmäßige Teilnahme an Kongressen und Fitness-Summits unterstrichen, die es ihm ermöglichen, die aktuellen Trends und Entwicklungen zu verfolgen.

Neben der Ernährungsberatung bietet Dennis Horn weitere umfassende Dienstleistungen an. Dazu gehört auch das Remote Coaching über eine eigene Trainings-App. Kunden erhalten ihre maßgeschneiderten Trainingspläne digital angepasst und haben somit stets ihren Trainer dabei, auch wenn sie eigenständig trainieren möchten.

Eine weitere digitale Besonderheit ist Rumpftraining mit dem Icarus Board. Diese innovative Methode eignet sich sowohl für Einzeltraining zu Hause als auch für Gruppentraining in Unternehmen als effektiven Ausgleich zum Arbeitsalltag. Dennis Horns breites Spektrum an Dienstleistungen ermöglicht es seinen Kunden, ihre Fitnessziele auf vielfältige und effiziente Weise zu erreichen.

Sie können Dennis Horn für weitere Informationen und Anfragen, wie folgt kontaktieren:

– Telefon & WhatsApp: 0177/6060046

– E-Mail: kontakt@horn-personaltraining.com

Diese Kontaktmöglichkeiten stehen zur Verfügung, um Fragen zu stellen, Termine zu vereinbaren oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Horn Personal Training UG

Herr Dennis Horn

Hangeneystr. 168

44388 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0177 6060046

web ..: http://www.horn-personaltraining.com

email : kontakt@horn-personaltraining.com

Persönliches Training: Individuelle Trainingspläne basierend auf den Zielen und Bedürfnissen des Kunden.

Ernährungsberatung: Individuelle Ernährungspläne und -beratung.

Online-Training: Trainingsprogramme, die Kunden remote mit Trainingsapp von überall aus nutzen können

EMS: Elektromuskelstimulation mit Miha-Bodytec.

Gesundheits- und Fitnessbewertungen: Tests zur Bestimmung von Körperfettanteil, Muskelmasse und Bewegungsqualität

Spezialisierte Programme: Training für spezielle Bedürfnisse wie Rehabilitation oder sportartspezifisches Training.

Betriebliche Gesundheitsförderung:

Eine Vielzahl von Sportarten und Maßnahmen, vom Gesundheitstag über Seminare & Workshops zu Gesundheitsthemen bis zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, sind möglich.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

