Personal Trainer – Sascha Meiers eröffnet hochwertiges Boutique Fitness Konzept im Landkreis Göppingen

Nach 20 Jahren Erfahrung im Personal Training eröffnet Sascha Meiers sein „BEST OFF“ ein Boutique Fitnessstudio mit neuartigem Konzept im Landkreis Göppingen mit 24 Stunden VIP-Zugang.

Erstes Boutique Fitness-Studio im Kreis Göppingen

Nach 20 Jahren Erfahrung im Personal Training eröffnet Sascha Meiers sein „BEST OFF“ ein Boutique Fitnessstudio mit neuartigem Konzept im Landkreis Göppingen. 24 Stunden VIP-Zugang, Training indoor und outdoor sowie exklusives Personal Training sind nur einige der Highlights, welche die Trainierenden erwarten.

„Functional Strength Club“ lautet der Name des neuartigen Premium-Clubs, das am 01. März 2020 seine Tore für alle Fitnessbegeisterten öffnet. Modernstes Design sowie Technik auf höchstem Niveau machen Lust auf Sport unter besonderen Bedingungen. Und das fernab von den in Deutschland bekannten Discount-Fitnessketten, denn bei Sascha Meiers wird ganz auf völlig neuem Niveau trainiert: Persönlichkeit steht im Vordergrund. Entweder man genießt Einzelbetreuung-PT oder man besucht exklusive Personal Training Kleingruppen, die höchstens für sechs Mitglieder geöffnet sind. Keine Massenveranstaltungen, alle Sportler werden ganz individuell versorgt.

Um dies zu gewährleisten, wird jedes Mitglied durch einen umfangreichen Gesundheitscheck getestet, völlig neu und einzigartig ist hier ein 3D Körperscanner von Syku, wo innerhalb von nur 40 Sekunden Trainer und Trainierendem wertvolle Informationen für ein hochwertiges und angepasstes Training vermittelt werden und als Avatar zur Verfügung stehen. Auch das gehört zum vielseitigen Service des „Functional Strength Club“.

Dann kann es losgehen mit dem Sport – doch zunächst nur unter Anleitung mit Personal Trainer. Wer die betreute „Testphase“ erfolgreich absolviert hat, darf selbständig an den Geräten auf Olympia-Niveau (Firma Techno Gym) trainieren. Und das alles unter dem Begriff „Functional Training“ – sprich in kürzesten Trainingszeiten werden maximale Erfolge erzielt.

Sie sind eingeladen den Begriff „Sportstudio“ aus einer völlig neuen Sichtweise kennenzulernen! Entstanden aus jahrelangen Vorbereitungen werden Sie die Mühe, die Leidenschaft und das Herzblut von Personal Trainer Sascha Meiers, auch bekannt aus Radio und Fernsehen, in jedem Detail erleben können.

Im Functional Strength Club werden Sie sich nicht nur als Fitnessneuling, sondern auch als erfahrener Sportler sofort wie zuhause fühlen – und das nicht nur, weil Sie über den exklusiven Rasenbelag im Studio nur in „Hausschuhen“ laufen dürfen. Wir versprechen Ihnen – dieses Premium Studio ist in jedem Fall einen Besuch wert – Sascha Meiers und sein Team freuen sich, Sie zur Eröffnung am 01.03.2020 ab 10 Uhr in Eislingen (Stuttgarterstraße 16) begrüßen zu dürfen.

Ehemaliges Polizeigelände Eislingen – 3 Kaiser

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Functional Strength Club

Herr Sascha Meiers

stuttgarter 16

73054 eislingen

Deutschland

fon ..: 01774145413

web ..: http://functional-strength.club

email : info@functional-strength.club

