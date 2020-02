Schneider Electric unterstützt beim Ausbau von Edge-Infrastrukturen

Registrierte Partner von APC by Schneider Electric können mit Local Edge Configurator Projekte erfolgreich realisieren.

Ob in Industrieumgebungen, im Retailbereich, in Krankenhäusern oder bei Banken und Versicherungen: Heutzutage werden am laufenden Band Daten generiert, abgefragt und weiterverarbeitet. Dank Edge Computing lassen sich rechenintensive IT- und Mobile-Anwendungen näher an den Nutzer bringen, Latenzzeiten verringern und Clouddienste sinnvoll mit lokaler Rechenleistung erweitern. Um dieses wichtige und zukunftsträchtige Thema voranzutreiben, liefert Schneider Electric verschiedene Hilfestellungen für die erfolgreiche Realisierung von Edge-Projekten.

Partner, die sich als APC Edge Sales Associate zertifizieren, sind in der Lage, Kunden via Remoteverbindung beispielsweise bei Installationen oder dem Betreiben der Anwendungen optimal zu unterstützen. Außerdem erhalten alle registrierten Reseller Zugriff auf das Partnerportal: Hier können sie auf Grundlage der Micro DC Xpress-Lösung von APC by Schneider Electric per Drag and Drop ganz einfach Micro-Datacenter planen. Zusätzlich stehen ihnen im Local Edge Configurator mehrere tausend fertige Templates für Server- und Hyperkonvergenzlösungen zur Verfügung. Schneider Electric bietet darüber hinaus sämtliche für Edge-Infrastrukturen notwendigen Komponenten wie Serverschränke, Klimatisierungslösungen oder USVs komplett aus einer Hand. Dabei unterstützen die kompetenten Pre-Sales-Mitarbeiter von Schneider Electric auch bei der Projektplanung direkt vor Ort.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Videoblog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/blog/management-insights/michel-arres/wachstumstreiber-edge-computing.jsp

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, mit weniger mehr zu erreichen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

www.se.com



