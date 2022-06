Wie man den richtigen Personal Trainer in Berlin findet – Acht Tipps für die Suche nach dem besten Trainer

Das hängt von Ihren Bedürfnissen als Fitness-Enthusiast ab, aber es gibt ein paar grundlegende Eigenschaften, die jeder Trainer haben sollte, wenn er oder sie in Betracht gezogen werden will.

Die Suche nach dem richtigen Personal Trainer Berlin ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil und zum Erreichen Ihrer Fitnessziele. Doch bei der großen Auswahl und den unterschiedlichen Preisklassen kann es schwierig sein, das Richtige zu finden. Mit ein wenig Vorbereitung und gesundem Menschenverstand sollte es jedoch nicht allzu schwierig sein, den richtigen Personal Trainer zu finden. Angesichts der ständig wachsenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Programmen und dem Zugang zu neuen Trainern gibt es eine Vielzahl von hervorragenden Personal Trainern. Leider sind nicht alle Trainer entsprechend ausgebildet oder qualifiziert, um direkt mit den Kunden auf einer persönlichen Basis zu arbeiten. Abgesehen davon würden die meisten guten Personal Trainer gerne hauptberuflich arbeiten und nicht als Teilzeitkräfte mit eingeschränkter Verfügbarkeit oder als externe Auftragnehmer, die sie nur nach Terminvereinbarung einsetzen können. Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie Ihren perfekten Partner finden können.

Worauf sollten Sie achten, wenn Sie einen Personal Trainer engagieren?

Das hängt von Ihren Bedürfnissen als Fitness-Enthusiast ab, aber es gibt ein paar grundlegende Eigenschaften, die jeder Trainer haben sollte, wenn er oder sie in Betracht gezogen werden will. Die erste und wichtigste Eigenschaft ist das Fitnessniveau des Trainers. Das heißt, wie fit der Trainer ist. Ein gutes Fitnessniveau ist unerlässlich, um die Vorteile bestimmter Übungen effektiv vermitteln zu können. Außerdem ist ein gut ausgebildeter Trainer in der Lage, das Training an die körperlichen Einschränkungen der Kunden anzupassen. Auch die Trainingshäufigkeit kann bei Personal Trainern Mitte sehr unterschiedlich sein. Manche Trainer ziehen es vor, nur ein paar Mal pro Woche mit ihren Kunden zu trainieren, während andere es vorziehen, täglich mit ihren Kunden zu trainieren. Finden Sie heraus, welche Frequenzen für Sie und Ihre Ziele am besten geeignet sind. Indem Sie auch herausfinden, ob der Trainer Erfahrung mit Ihren Fitnesszielen hat, können Sie sich eine Menge Enttäuschungen in der Zukunft ersparen.

Wie oft sollten Sie trainieren?

Dies ist vielleicht die wichtigste Frage, die Sie einem potenziellen Trainer stellen. Wenn der Trainer sagt, dass Sie viermal am Tag trainieren sollten, Sie aber nur zweimal trainieren können, dann kommen Sie Ihren Fitnesszielen nicht näher. Personal Trainer können Ihnen nur dann helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen, wenn Sie sich auf das Programm einlassen und sich die Zeit dafür nehmen. Wenn Sie nur Zeit für ein paar Trainingseinheiten pro Woche haben, kann ein Trainer nicht viel ausrichten. Sie müssen Ihren Zeitplan anpassen, sich Zeit nehmen und sich selbst antreiben, um Ergebnisse zu erzielen.

Nehmen Sie Trainingsprogramme nicht für bare Münze.

Die meisten Fitnessprogramme beruhen auf Forschungsstudien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie für Sie geeignet sind oder dass sie funktionieren werden. Es gibt kein einheitliches Fitnessprogramm, und es gibt unzählige Variablen, die sich darauf auswirken, wie Ihr Körper auf bestimmte Übungen reagiert, wie z. B. Alter, Genetik und Lebensstil. Fragen Sie Ihren Trainer, ob das von ihm angebotene Programm für Sie geeignet ist, um das herauszufinden.

Stellen Sie bei Ihrem ersten Beratungsgespräch die richtigen Fragen.

Wenn Sie mit einem potenziellen Trainer zusammenarbeiten, sollten Sie ihm einige Fragen stellen. Die erste Frage betrifft das Fitnessniveau des Trainers. Das Fitnessniveau sollte nicht mit Erfahrung verwechselt werden. Nur weil ein Trainer sehr fit ist, heißt das noch lange nicht, dass er erfahren genug ist, um mit Kunden auf persönlicher Basis zu arbeiten. Je nach Art der Ausbildung, die ein Trainer absolviert hat, gibt es auch unterschiedliche Zertifizierungsstufen. Erkundigen Sie sich, ob Ihr potenzieller Trainer zertifiziert ist und wo er seine Zertifizierung erworben hat. Als Nächstes sollten Sie sich erkundigen, wie sein Zeitplan aussieht und wie häufig er mit Kunden arbeitet. Erkundigen Sie sich auch nach seiner Erfahrung mit Ihren speziellen Fitnesszielen. Schließlich sollten Sie fragen, welche zusätzlichen Kosten mit der Zusammenarbeit mit Ihrem Trainer verbunden sind. Dazu können die Anmietung eines separaten Studios, Transportkosten und andere mit dem Training verbundene Ausgaben gehören.

Überprüfen Sie, ob der Trainer zertifiziert ist.

Zertifizierung und Lizenzierung sind sowohl für den Trainer als auch für den Kunden wichtig. Die Zertifizierung stellt sicher, dass eine Person eine bestimmte Art von Ausbildung erhalten hat, und die Lizenzierung gewährleistet, dass eine Person alle anfallenden Steuern bezahlt hat. Beides kann Ihnen helfen sicherzustellen, dass Sie mit einem zertifizierten Trainer arbeiten. Sie sollten in der Lage sein, diese Informationen zu finden, wenn Sie einen Trainer beauftragen.

Fragen Sie, ob der Trainer Erfahrung mit Ihren Fitnesszielen hat.

Es ist wichtig, herauszufinden, ob Ihr potenzieller Trainer Erfahrung mit ähnlichen Kunden wie Sie hat. Wenn Ihre Fitnessziele intensiver sind und sich auf den Muskelaufbau konzentrieren, dann hat Ihr Trainer möglicherweise nicht die nötige Erfahrung, um Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Indem Sie herausfinden, ob Ihr Trainer Erfahrung mit ähnlichen Zielen hat, können Sie vermeiden, dass sowohl Ihre als auch die Zeit des Trainers verschwendet wird.

Fragen Sie nach zusätzlichen Kosten, bevor Sie einen Vertrag unterschreiben.

Wenn Sie gerade erst anfangen und mit einem potenziellen Trainer auf einer begrenzten Basis arbeiten, sollten Sie nach dem Vertrag fragen. Viele Trainer verzichten zwar auf die Vertragsgebühr, wenn Sie gerade erst anfangen, aber Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass dies eine Möglichkeit ist. Wenn Sie einen Vertrag mit einem Trainer unterschreiben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich über alle Bedingungen im Klaren sind. Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, ob eine Stornierungsgebühr oder eine nicht erstattungsfähige Vertragsgebühr anfällt.

Die Quintessenz

Die Suche nach dem richtigen Personal Trainer erfordert eine Menge Recherche und Vorbereitung. Nehmen Sie sich die Zeit, einen guten Trainer zu finden, und Sie werden auf dem besten Weg sein, Ihre Fitnessziele zu erreichen. In erster Linie müssen Sie einen „>Personal Trainer Schöneberg finden, der zertifiziert ist, Erfahrung mit Ihren Zielen hat und flexibel mit Ihrem Zeitplan umgehen kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit dem Trainer wohlfühlen, und wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie sich einen neuen suchen. Wenn Sie einen Personal Trainer gefunden haben, mit dem Sie gerne arbeiten, sollten Sie regelmäßige Termine vereinbaren, die in Ihren Zeitplan passen.

