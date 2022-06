SeniorenLebenshilfe in Falkenstein: Ältere Menschen werden individuell und bedarfsgerecht unterstützt

Jana Müller ist unsere neue Lebenshelferin in Falkenstein. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Die SeniorenLebenshilfe ist als Dienstleister mit einem seniorengerechten Angebot in ganz Deutschland vertreten. Mit individuell abgestimmten Leistungen ist es das Ziel der SeniorenLebenshilfe, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauen Umgebung zu ermöglichen. Die Tätigkeiten der Lebenshelfer sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Mit der neuen Lebenshelferin Jana Müller profitieren nun auch Senioren in Falkenstein und Umgebung von der bedarfsgerechten Unterstützung der SeniorenLebenshilfe. Detaillierte Informationen finden Sie online unter Lebenshelfer in Falkenstein.

Selbstständig-freiberufliche Lebenshelfer bereichern das Leben von Senioren

Carola Braun ist die Gründerin und Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe. Mit ihrem Team aus engagierten und einfühlsamen Lebenshelfern unterstützt sie seit 2012 ältere Menschen mit individuellen Leistungen aus dem Bereich der vorpflegerischen Betreuung. Auf diese Weise soll die Lebensqualität der Senioren gesteigert und ihnen zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit verholfen werden. Um dies zu erreichen, werden nicht nur praktische Tätigkeiten angeboten. Auch der soziale Aspekt spielt bei der Arbeit der SeniorenLebenshilfe eine wichtige Rolle. Die bundesweit agierenden Lebenshelfer sind selbstständig-freiberuflich tätig. Von der Berliner Zentrale aus werden sie in allen Bereichen tatkräftig unterstützt.

Individuelle praktische und soziale Leistungen

Die Lebenshelfer nehmen ihren Senioren alle Arbeiten ab, die für diese aufgrund ihres Alters zu beschwerlich geworden sind. Die Tätigkeiten der Lebenshelfer richten sich also individuell nach den persönlichen Wünschen und dem Bedarf der Senioren. Die Lebenshelfer leisten Unterstützung im Haushalt, sie übernehmen den Wohnungsputz, waschen die Wäsche und kochen Mahlzeiten. Auch beim Einkaufen der Lebensmittel sowie bei der Begleitung zu ärztlichen oder bürokratischen Terminen können sich die älteren Menschen auf die Hilfe der Lebenshelfer verlassen. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, der für das bequeme Zurücklegen der nötigen Wege genutzt werden kann. Zudem werden die Senioren zu gemeinsamen Unternehmungen mit ihren Lebenshelfern animiert. Je nach persönlichen Interessen werden zusammen Spaziergänge in der Natur unternommen oder kulturelle Veranstaltungen besucht.

Lebenshelferin Jana Müller unterstützt zukünftig Senioren in Falkenstein und Umgebung

Jana Müller ist das neueste Mitglied im Team der SeniorenLebenshilfe. Als Lebenshelferin leistet sie zukünftig eine wertvolle Arbeit für Senioren in Falkenstein und Umgebung. Die gelernte Physiotherapeutin wurde 1988 in Rodewisch geboren. Nach ihrer langjährigen Tätigkeit als Physiotherapeutin war sie als Mitarbeiterin beim Betreuungs- und Entlastungsservice tätig. Während ihres Einsatzes lernte sie zahlreiche einsame Senioren kennen und erkannte die Notwendigkeit, dagegen etwas zu tun. Als Lebenshelferin möchte sie dafür sorgen, dass ältere Menschen Unterstützung in praktischen Angelegenheiten erhalten, aber auch für zwischenmenschliche Zufriedenheit sorgen. Die verheiratete Mutter zweier Kinder verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Familie und im Garten. Weitere Hobbys sind Kochen, Backen und Lesen.

Weitere Lebenshelfer dringend gesucht

So wie Jana Müller das Leben von Senioren in und um Falkenstein bereichert, sind zahlreiche weitere Lebenshelfer in ganz Deutschland täglich im Einsatz für ältere Menschen. Die SeniorenLebenshilfe ist stets bestrebt, ihr Angebot noch weiter auszubauen. Daher werden ständig motivierte und qualifizierte Lebenshelfer gesucht. Die eingetragene Marke der Salanje GmbH hat ihren Hauptsitz in Berlin. Von dort aus werden die Lebenshelfer koordiniert und umfassend betreut. Unter anderem werden eigene Schulungen und Weiterbildungen bereitgestellt. Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe und die Lebenshelferin Jana Müller erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

