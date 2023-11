Faltbarer Sensorspiegel von simplehuman für perfektes Licht fürs Zuhause oder auf Reisen

Wir kennen das alle: der Pool ist riesig und wunderschön, das Zimmer ist perfekt, nur das Licht im Bad macht es unmöglich, sich am Abend schön zu machen und die im Gesicht gewonnene Farbe zu genießen.

Für alle Reisenden und für Schönheit unterwegs hat simplehuman einen Spiegel entwickelt, der neben dem Reiseföhn unverzichtbar in den Koffer gehört. Der faltbare Sensorspiegellässt Sie im perfekten Licht erstrahlen dank des tru-lux Lichtsystems und sich einfach auf alle Reisen mitnehmen. Kompakt genug, um überall hin mitgenommen zu werden, ist dieser faltbare Spiegel dennoch groß genug, um das gesamte Gesicht einzufangen. Mit seiner flachen Reisehülle bleibt er unterwegs sicher und unbeschädigt.

Kompakte Technologie in der Bestform: wie alle anderen simplehuman Spiegel, ist der faltbare Sensorspiegel mit dem tru-lux Lichtsystem ausgestattet, das mit einem Farbwiedergabeindex von 95 das natürliche Sonnenlicht nachahmt und so für farbechte Ergebnisse an jedem Ort und zu jeder Zeit sorgt. Die Sensoren schalten sich durch die intelligente multi-sense Technologie automatisch an, wenn Sie sich dem Spiegel nähern, und aus, wenn Sie sich weiter entfernen. Keine lästigen Netzwerkkabel und Adapter mehr! Einmal geladen, reicht die Akkulaufzeit für bis zu 5 Wochen.

* Touch Helligkeitsregelung und größenverstellbare Basis: der faltbare Sensorspiegel passt sich in wenigen Handgriffen des Alltags an.

* 2 Höhenoptionen und schwenkbarer Kopf: sorgen für den perfekten Blickwinkel.

* 10-fache Vergrößerung: hilft alle Details zu perfektionieren und dennoch ist das ganze Gesicht auf dem Spiegel sichtbar.

* Perfekt für unterwegs: der Spiegel kann flach eingeklappt und einfach im Reiseetui aufbewahrt werden.

Erhältlich in 2 Farben: gebürsteter Stahl und Roségold – UVP 160,00 EUR

https://www.simplehuman.de/

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte.



