Earth Day: Ressourcenschonender leben durch nachhaltige Beleuchtung zuhause und richtiges Licht-Recycling

Wohnen und leben im Einklang mit der Natur, ressourcenschonend arbeiten für eine gesunde, lebenswerte Erde – Dies ist das Motto des Earth Day am 22. April und ebenso eine der Missionen von Lightcycle.

Gemeinsam mit dem Vater-Tochter-Gespann Laura und Jörg Wontorra hält die Non-Profit-Organisation zu diesem Anlass im Rahmen der laufenden Initiative „Teamgeist zeigen. Licht recyceln.“ Tipps für ein ressourcenschonendes Leben durch den richtigen Umgang mit Beleuchtung zuhause bereit.

„Weil wir so viel von diesen Dingen hier recyceln können,“ begründet Laura Wontorra ihr Engagement für die Initiative. „Bis zu 90 Prozent der Bestandteile können wiederverwertet werden. Und ist das nicht irgendwie toll und großartig?“ In ihrem Video rufen Laura und Jörg Wontorra zu mehr Teamgeist beim Licht-Recycling auf und machen die Dimension von recycelbaren Lampen greifbar. Jörg Wontorra erläutert zu Beginn die unterschiedlichen Bereiche von Nachhaltigkeit im Alltag, unter anderem die Entscheidung für nachhaltige Beleuchtung zuhause und die Rolle des Licht-Recyclings.

Lichttipps für die Arbeit zuhause

Als Lichtquelle eignen sich LED-Lampen. Sie sind stromsparend und umweltschonend. Im Vergleich zur Glühlampe verbrauchen sie 90 Prozent weniger Energie für die gleiche Lichtleistung. Grundsätzlich gilt jedoch: Je qualitativ hochwertiger, desto besser das Licht und die Verarbeitung. Geachtet werden sollte auf einen hohen CRI-Wert (Colour Rendering Index), der die Qualität des künstlichen Lichts gegenüber natürlichem Licht darstellt. Natürliches Licht hat einen CRI-Wert von 100 der in Ra angegeben wird. Arbeitslicht sollte dem nahe kommen und einen Wert von Ra 90 oder höher haben. Ist die Lampe hochwertig verarbeitet, hält sie länger und ist dadurch nachhaltiger. Durchschnittliche Nutzungsdauerangaben befinden sich auf der Verpackung. Über 10,000 Stunden sollten es sein, was bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 2,5 Stunden am Tag etwa einem Jahrzehnt entspricht. Durch die längere Nutzungsdauer müssen sie seltener ersetzt und neu gekauft werden und schonen dadurch Ressourcen.

Umweltschonende Entsorgung von Beleuchtung

Alte oder defekte LED- und Energiesparlampen zu recyceln ist einfach und ein wichtiger Beitrag für den Ressourcenschutz. Mit der Eingabe der Postleitzahl oder des Ortes können Verbraucher*innen unter www.sammelstellensuche.de ihre Sammelstelle für Altlampen in der Nähe finden.

Welche Lampenbestandteile recycelt werden können, zeigt diese Grafik.

Bei der Recycling-Frage ist auch eine Übersicht über die Lampen, die gesondert entsorgt werden müssen hilfreich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 30 609801 431

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



