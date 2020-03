Cinnamon Hotels and Resorts mit großer Wiedereröffnung

Cinnamon Hakuraa Huraa Hotel lockt mit Barefoot-Luxury

Das Cinnamon Hakuraa Huraa Hotel ist nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Dezember 2019 wiedereröffnet worden. Das exklusive Resort ist umgeben von traumhaft weißen Sandstränden und erstreckt sich über zwei Inseln, die zum Meemu Atoll gehören. Auf der Hauptinsel des Hotels residieren Gäste in 70 Wasser- und zehn Strandbungalows. Auf der Nebeninsel laden 20 Adult-Only-Platinum-Bungalows zu einem entspannten Aufenthalt ein. Das Anwesen liegt circa 148 Kilometer von der Hauptstadt Malé entfernt und ist mit dem Wasserflugzeug in rund 45 Minuten erreichbar.

Das zentrale Restaurant des Cinnamon Hakuraa Huraa auf der Hauptinsel ist das Malaafaiy, benannt nach einem traditionellen, lokalen Gericht. Die Gäste werden hier täglich mit köstlichen Buffets verwöhnt. Vom Infinity-Pool aus genießen Gäste einen atemberaubenden Ausblick auf das Meer und sie können an der zugehörigen Lounge- und Poolbar entspannen. Die vielfältigen Freizeitaktivitäten beinhalten Schnorcheln, Jet Ski, Angeln und Ballsport, DJ-Nächte und Themenpartys.

Auch die Nebeninsel verfügt über ein eigenes exklusives Restaurant, das Manzaru, sowie über eine Lounge Bar und einen Infinity-Pool mit Blick auf spektakuläre Sonnenuntergänge. Der Aufenthalt hier ist beschränkt auf erwachsene Gäste, die einen Aufenthalt in den Platinum Strandbungalows gebucht haben.

Cinnamon Hotels and Resorts ist eine Gruppe von 15 Hotels und Resorts in touristischen Kerngebieten Sri Lankas und auf den Malediven. Die Marke steht für ausdifferenzierte, exklusive Reiseerlebnisse, die auf die individuellen Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten sind. Der maledivische Zweig von Cinnamon Hotels and Resorts wurde 1996 gegründet. Nur zwei Jahre später wurden das Cinnamon Velidhu Island Resort und Cinnamon Hakura Huraa eröffnet. Es folgten das Cinnamon Ellaidhoo Maldives und das Cinnamon Dhonveli Maldives.

