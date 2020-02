Wellness-Hotels & Resorts motivieren zu ganzheitlichen Wellness-Auszeiten

In einer Welt voller Reizüberflutungen steht man mehr denn je vor der Herausforderung seine Sinne nicht verkümmern zu lassen, sondern sie aktiv zu beleben und sinnerfüllt zu (er-)leben.

„Wellness“ ist dabei weit mehr als nur Verwöhnen durch eine Gesichtsmaske oder Massage. Es steht für einen ganzheitlichen Lebensstil, der die vier Säulen Bewegung, Ernährung, Entspannung und Social Emotional Support beinhaltet. In einer modernen Wellness-Branche ist es wichtig Erlebnisse für jede dieser Säulen und unsere Sinne zu schaffen.

Ganzheitliche Wellness-Erlebnisse sind nur mit allen Sinnen möglich

Hören, Tasten, Riechen, Schmecken und Sehen – die Sinne begleiten den Menschen den ganzen Tag. In vielen Alltagssituationen ist man allerdings einer Flut von Reizen ausgesetzt, welche von den Sinnen kaum noch zu verarbeiten sind. Hinzu kommen Hektik und Termindruck im Beruf oder mindestens genauso belastend: ernsthafte private und familiäre Probleme. Das alles führt zu Stress selbst bei jungen Leuten bis 39 Jahre. In dieser Generation wünschen sich 40 % Stress-Abbau und nutzen den Wellness-Urlaub gezielt dafür.

Hierfür zeichnen sich die Partner der Wellness-Hotels & Resorts Kooperation mit einem facettenreichen Portfolio besonders aus. „In den gut positionierten Konzepten der Wellnesshotels spielen die individuelle Mischung der vier Säulen von Wellness sowie sinnerfüllte Erlebnisse eine zentrale Rolle: Nur durch eine ganzheitliche Betrachtung führt Wellness zu einem langfristig positiven Lebensgefühl“, so Michael Altewischer, Geschäftsführer der Wellness-Hotels & Resorts. Kein Sinn kann einzeln, isoliert von den anderen, betrachtet und behandelt werden. Es gilt kulinarische, optische und auditive ebenso wie tastbare und duftende Erlebnisse für Gäste zu schaffen.

Ein Hilferuf nach Entschleunigung

Entspannung ist derzeit die relevanteste Säule von Wellness. Proportional zur Reizüberflutung wächst der Wunsch nach Ruhephasen und simpler Entspannung. Themen wie Digital Detox, beruhigende Erlebnisse in der Natur, ganz ohne elektronische oder urbane Nebengeräusche und gezieltes Coaching zur Entschleunigung werden in Zukunft weiter an Wichtigkeit gewinnen. Schon heute wünscht sich die überwiegende Mehrheit der Wellness-Interessierten Auszeiten ganz ohne Mobile Devices und der einfache Ruheraum, ohne störende Nebengeräusche, wird zum Muss. Darüber hinaus sind klassische Spa-Anwendungen wie Verwöhn-Massagen, aber auch Themen wie Meditation und Achtsamkeitsübungen ein wichtiger Bestandteil für das Wohlbefinden des Wellness-Gastes.

Allerdings dürfen auch die anderen Säulen nicht außer Acht gelassen werden, denn nur mit einem ausgewogenen Lebensstil bestehend aus Entspannung, aber auch aus einer gesunden Ernährung, genug Bewegung und gepflegten sozialen Kontakten kann man ganzheitlich Wellness erleben. Daher wird eine äußerst präzise Gastwunscherfassung in den Häusern immer wichtiger, um individuell für den jeweiligen Gast ein umfassendes Angebot mit passender Gewichtung festzulegen.

Entgegen einer verbreiteten Meinung bedeutet der Begriff Wellness weit mehr als Saunieren und Verwöhn-Massagen. Er steht für den achtsamen und sinnerfüllten Umgang mit Körper, Geist und Seele und für ein ganzheitliches Lebenskonzept, bestehend aus den Elementen Bewegung, Ernährung, Entspannung und Social Emotional Support. Die Kooperation Wellness-Hotels & Resorts sieht sich als Wegbereiter für unterschiedliche Konzepte und Schwerpunkte zur Lebensstil Wellness. Dabei steht der Leitsatz im Fokus: „Wellness ist Gesundheit, die Spaß macht.“

Die Kooperation der Wellness-Hotels & Resorts (WH-R) ist die erste Adresse für Wellness- Erlebnisse und steht seit 1997 an der Spitze der deutschsprachigen Wellness-Hotellerie. Mittlerweile gehören ihr neben den ersten Pionieren sorgfältig ausgewählte, meist inhabergeführte deutsche Wellness-Hotels sowie internationale Partner im 4- und 5-Sterne- Bereich an. Die Kooperation fungiert außerdem als Vorreiter beim Thema Positionierung in der Wellnesshotellerie und darf bereits top positionierte Häuser, beispielsweise im Bereich Thalasso, Ayurveda oder auch Medical und Mental Wellness, zu ihren Mitgliedern zählen. Unabhängige TÜV-Experten testen die Hotels unter anderem unter den Aspekten Großzügigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit des SPA-Bereichs. Ein umfangreicher Katalog von Wellness-Hotels & Resorts kann online unter https://www.wellnesshotels-resorts.de und telefonisch unter +49 (0)211 679 69 69 bestellt werden.

