Walter C. Neumann wird CEO der Grand Metropolitan Hotels

Der ehemalige Chief Executive Director der Seetelhotels übernimmt zu Beginn 2024 die operative Führung des White-Label-Operators aus der Schweiz mit über 80 Hotels und insgesamt rund 5’400 Zimmern.

Die Grand Metropolitan Hotels mit Sitz in Zürich setzen auf Expansion: Walter C. Neumann wird das operative Geschäft übernehmen, um ein weiteres Wachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig wird der erfahrene Hotelier für die Castlewood Hotels & Resorts – die zu den Grand Metropolitan Hotels gehören – ebenfalls als Geschäftsführer zuständig sein. Die Hotelgruppe wurde bisher von Kateryna Smura als CEO erfolgreich durch die Corona Pandemie geführt. Kateryna Smura wechselt nun in den Aufsichtsrat der Grand Metropolitan Hotels als Vice Chairman mit dem Fokus auf die Bereiche Unternehmensstruktur und Finanzen.

„Mit einer soliden Eigenkapitalbasis von mehr als 130 Millionen Euro und der Unterstützung von institutionellen Investoren und Family Offices hat unser Unternehmen erfolgreich ein vielfältiges Portfolio in kurzer Zeit aufgebaut. Bei dieser Grösse braucht die Operative einen absoluten Profi, der von Luxus bis Budget und von Stadthotels bis zu Resorts auf jeder Klaviatur spielen kann. Deshalb freuen wir uns, dass Walter C. Neumann bald an Bord kommt und die Operative leitet. Mein Fokus ist dann das strategische Wachstum voranzutreiben“, so Martin Smura, Aufsichtsratsvorsitzender der Grand Metropolitan Hotels.

Der gebürtige Bochumer Walter C. Neumann wuchs in Mönchengladbach auf und startete seine Karriere im Gastgewerbe – wie bereits drei Generationen aus seiner Familie zuvor. Nach seiner Ausbildung zum Hotelkaufmann im Swissôtel Neuss bei Düsseldorf ging es im Jahr 1992 zunächst nach Russland in das Grand Hotel Europe in St. Petersburg. Es folgten weitere Stationen unter anderem bei den Lindner Hotels, Travel Charme & Resorts und Azimut Hotels in unterschiedlichen, leitenden Positionen.

Die Grand Metropolitan Hotels vereinen Investoren, Hotelmarken, Immobilieneigentümer, Distributionssysteme sowie Hotelexperten. Das Portfolio des von Martin Smura gegründeten Unternehmens umfasst Managementverträge, Pachtverträge, Franchise- und Affiliatemodelle bzw. Vermarktungsplattformen. Zu der Hotelgruppe gehören renommierte Marken wie Castlewood Hotels & Resorts, die Swiss Hospitality Collection (SHC), Seven Pines, Martinez Hotels & Resorts sowie Gastronomie-Marken wie Bellinis. Grand Metropolitan Hotels kooperiert ausserdem mit international bekannten Marken wie beispielsweise Hyatt International. Das Unternehmen forciert jedoch den Ausbau der Eigenmarken.

Als renommierter White-Label-Hotelbetreiber ist Grand Metropolitan auf eine Bereitstellung massgeschneiderter Managementdienstleistungen spezialisiert, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern und Investoren zugeschnitten sind. Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie die Grand Metropolitan Hotel Collection, die Castlewood Hotels und Resorts Gruppe und die Swiss Hospitality Collection.

Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle und agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.



