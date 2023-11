Grand Metropolitan Hotels als „WORLD’S FINEST UPCOMING HOTEL COMPANY“ ausgezeichnet

Im Rahmen des Events von „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ im Spa & Health Resort Bachmair Weissach wurde die Auszeichnung an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Hotelgruppe Martin Smura übergeben.

Auf dem „101 Executive Summit“ versammelten sich zahlreiche Hoteliers der renommiertesten Hotelgesellschaften und Privathotels in Bayern, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche zu informieren sowie sich persönlich gegenseitig auszutauschen. Auch in diesem Jahr wurden am Abend des Events wieder Hoteliers für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.

„Wir sind außerordentlich dankbar und fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Wir möchten uns bei unseren Investoren, dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und unseren Partnern für ihre Unterstützung bei dem schnellen Aufbau dieses Unternehmens bedanken. Aber vor allem auch bei unserem Team und unseren treuen Gästen. Diese Auszeichnung symbolisiert auf beste Weise das Ergebnis unseres gemeinsamen Engagements mit allen unseren Stakeholdern. Wir haben ehrgeizige Pläne und diese Auszeichnung bestärkt uns in der Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Martin Smura, Aufsichtsratsvorsitzender der Grand Metropolitan Hotels.

Als besonderen Höhepunkt organisierten die Veranstalter Carsten K. Rath und sein Sohn David Rath eine Panel-Diskussion zum Thema Vereinbarkeit von Luxus und Nachhaltigkeit in der Hotellerie. Neben Martin Smura von Grand Metropolitan Hotels diskutierten unter anderem Dr. Timo Grünert von der „Oetker Collection“, Puneet Chhatwal von „TAJ Hotels“, Christoph Mares von „Mandarin Oriental“ sowie Neil Jacobs von „Six Senses“ zum Thema.

Martin Smura wies dabei darauf hin, dass sich der Begriff Luxus in der Branche wandelt. Der ehemalige CEO der Kempinski Hotels sieht vor allem das derzeitige Handeln als durchaus kritisch: „Wir müssen endlich damit aufhören, tote Kühe durch die Welt zu fliegen. Die Hospitality-Industrie ist vieles, nur nicht nachhaltig.“ Der alte Luxusbegriff weiche darüber hinaus langsam einem neuen. Die Teilnehmer der Diskussion waren sich jedoch weitestgehend einig, dass der Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigt werden müsse.

Als renommierter White-Label-Hotelbetreiber ist Grand Metropolitan auf eine Bereitstellung maßgeschneiderter Managementdienstleistungen spezialisiert, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern und Investoren zugeschnitten sind. Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie die Grand Metropolitan Hotel Collection, die Castlewood Hotels und Resorts Gruppe und die Swiss Hospitality Collection.

Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle und agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.



